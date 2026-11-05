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Política
05 de noviembre de 2026 - 16:05

Nuevos intendentes de Paraguarí heredan deudas millonarias y cajas sin fondos

Con el corte administrativo se constató que el ex intendente de Carapeguá, Luciano Cañete (ANR), ex intendente dejó una deuda de G. 1.257 millones con funcionarios, proveedores y concejales.
Con el corte administrativo se constató que el exintendente de Carapeguá, Luciano Cañete (ANR), dejó una deuda de G. 1.257 millones con funcionarios, proveedores y concejales.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. Autoridades de Carapeguá, Ybycuí, Paraguarí, La Colmena y Escobar hallaron presupuestos agotados y pasivos con funcionarios, ediles y proveedores.

Por Emilce Ramírez
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A menos de dos meses de culminar el año, los nuevos intendentes de Ybycuí, Carapeguá, Paraguarí, La Colmena y Escobar se encontraron con que el presupuesto 2026 fue ejecutado en su totalidad y, en algunos distritos, con saldo cero.

La Municipalidad de Ybycuí fue recibida con saldo cero en caja y una deuda superior a G. 806 millones.
La Municipalidad de Ybycuí fue recibida con saldo cero en caja y una deuda superior a G. 806 millones.

La situación de déficit financiero pone en aprietos a las nuevas autoridades, que asumieron esta semana con deudas pendientes con funcionarios, concejales y proveedores.

Lea más: Corte administrativo en Paraguarí: caos financiero y deudas con funcionarios

Saldo cero en caja y millonaria deuda

El intendente de Ybycuí, Tomás Rivas (ANR), manifestó su preocupación por la situación que halló la Municipalidad que dejó la exintendenta Cristina Servín Franco (ANR): saldo cero en caja y una deuda de G. 806.202.067 a proveedores, funcionarios y concejales.

El nuevo intendente de Ybycuí, Tomás Fidelino Rivas Tomás Rivas (ANR), halló la caja en cero y deudas por G. 806 millones.
El nuevo intendente de Ybycuí, Tomás Fidelino Rivas (ANR), halló la caja en cero y deudas por G. 806 millones.

Deuda con funcionarios, concejales y proveedores Carapeguá

El nuevo intendente de Carapeguá, Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Juntos por Carapeguá), luego del corte administrativo, se encontró con que la gestión de Luciano Cañete (ANR) dejó una deuda de G. 1.257 millones con funcionarios contratados, nombrados y jornaleros, así como a proveedores y concejales municipales.

El intendente Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Juntos por Carapeguá).
El intendente Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Juntos por Carapeguá).

En cuanto a los ingresos genuinos, el saldo era cero, mientras que en la cuenta bancaria se registraba un saldo de apenas G. 67 millones, que, según presumen, correspondería a los royalties.

Paraguarí: G. 145.000 en caja de zapatos

El intendente de Paraguarí, Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR), recibió la comuna del exintendente Marcelo Simbrón (ANR) con apenas G. 145.000 en una caja de zapatos y deudas de más de G. 1.900 millones con funcionarios, el Banco Continental y proveedores de combustible.

El intendente electo de Paraguarí, Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR).
El intendente electo de Paraguarí, Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR).

Además, heredó un matadero municipal en estado de abandono y un vertedero saturado de basura, sin licencia ambiental.

El intendente de Paraguarí, Ángel Osmar Galeano (ANR), encontró el matadero municipal en estado de abandono.
El intendente de Paraguarí, Ángel Osmar Galeano (ANR), encontró el matadero municipal en estado de abandono.

La Colmena: máquinas obsoletas

El nuevo ejecutivo comunal, Mario Melgarejo (ANR), recibió una administración con deudas a funcionarios, concejales, proveedores e instituciones como la Caja de Jubilaciones y Pensiones, la Gobernación y el Ministerio de Hacienda, por un total de G. 1.794.34.092.

El intendente de La Colmena, Mario Melgarejo (ANR), halló maquinarias viales en desuso abandonadas en la calle.
El intendente de La Colmena, Mario Melgarejo (ANR), halló maquinarias viales en desuso y abandonadas en la calle.

Según denunció, el exintendente Sergio Melgarejo (ANR) dejó además maquinarias obsoletas abandonadas en las calles, un vertedero en pésimas condiciones, un camión recolector de basura y un tractor agrícola fuera de servicio.

Lea más: En ocho distritos de Paraguarí ya asumieron los intendentes y concejales municipales

Escobar

El ejecutivo municipal Horacio Scappini encontró deudas pendientes por G. 400 millones, correspondientes a proveedores y royalties, dejadas por la exintendenta María Cristina Espínola (ANR).

Aclaró que no existen deudas con funcionarios ni concejales y que en la cuenta bancaria de royalties quedaron solo G. 40.000..

El intendente del distrito de Escobar, Horacio Scappini.
El intendente del distrito de Escobar, Horacio Scappini.

Además, halló los sistemas informáticos sin el PIN de acceso y el Departamento de Tránsito inhabilitado para expedir registros de conducir y licencias de vehículos.

El nuevo intendente del municipio de Escobar, Horacio Scappini (ANR), se encontró en la comuna con deudas pendientes de pago de más de G.400 millones.
El nuevo intendente del municipio de Escobar, Horacio Scappini (ANR), se encontró con deudas pendientes de pago por más de G. 400 millones en la comuna.

Scappini indicó que una de sus primeras medidas será subsanar cuanto antes este inconveniente, a fin de generar ingresos genuinos para atender las necesidades de la comuna.

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