Nuevos intendentes de Paraguarí heredan deudas millonarias y cajas sin fondos

A menos de dos meses de culminar el año, los nuevos intendentes de Ybycuí, Carapeguá, Paraguarí, La Colmena y Escobar se encontraron con que el presupuesto 2026 fue ejecutado en su totalidad y, en algunos distritos, con saldo cero.

La situación de déficit financiero pone en aprietos a las nuevas autoridades, que asumieron esta semana con deudas pendientes con funcionarios, concejales y proveedores.

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Saldo cero en caja y millonaria deuda

El intendente de Ybycuí, Tomás Rivas (ANR), manifestó su preocupación por la situación que halló la Municipalidad que dejó la exintendenta Cristina Servín Franco (ANR): saldo cero en caja y una deuda de G. 806.202.067 a proveedores, funcionarios y concejales.

Deuda con funcionarios, concejales y proveedores Carapeguá

El nuevo intendente de Carapeguá, Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Juntos por Carapeguá), luego del corte administrativo, se encontró con que la gestión de Luciano Cañete (ANR) dejó una deuda de G. 1.257 millones con funcionarios contratados, nombrados y jornaleros, así como a proveedores y concejales municipales.

En cuanto a los ingresos genuinos, el saldo era cero, mientras que en la cuenta bancaria se registraba un saldo de apenas G. 67 millones, que, según presumen, correspondería a los royalties.

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Paraguarí: G. 145.000 en caja de zapatos

El intendente de Paraguarí, Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR), recibió la comuna del exintendente Marcelo Simbrón (ANR) con apenas G. 145.000 en una caja de zapatos y deudas de más de G. 1.900 millones con funcionarios, el Banco Continental y proveedores de combustible.

Además, heredó un matadero municipal en estado de abandono y un vertedero saturado de basura, sin licencia ambiental.

La Colmena: máquinas obsoletas

El nuevo ejecutivo comunal, Mario Melgarejo (ANR), recibió una administración con deudas a funcionarios, concejales, proveedores e instituciones como la Caja de Jubilaciones y Pensiones, la Gobernación y el Ministerio de Hacienda, por un total de G. 1.794.34.092.

Según denunció, el exintendente Sergio Melgarejo (ANR) dejó además maquinarias obsoletas abandonadas en las calles, un vertedero en pésimas condiciones, un camión recolector de basura y un tractor agrícola fuera de servicio.

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Escobar

El ejecutivo municipal Horacio Scappini encontró deudas pendientes por G. 400 millones, correspondientes a proveedores y royalties, dejadas por la exintendenta María Cristina Espínola (ANR).

Aclaró que no existen deudas con funcionarios ni concejales y que en la cuenta bancaria de royalties quedaron solo G. 40.000..

Además, halló los sistemas informáticos sin el PIN de acceso y el Departamento de Tránsito inhabilitado para expedir registros de conducir y licencias de vehículos.

Scappini indicó que una de sus primeras medidas será subsanar cuanto antes este inconveniente, a fin de generar ingresos genuinos para atender las necesidades de la comuna.