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Política
03 de noviembre de 2026 - 17:14

Corte administrativo en Paraguarí: caos financiero y deudas con funcionarios

El equipo de transición, junto al intendente electo Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR) y los auditores de la Contraloría realizaron el corte administrativo, con la presencia del intendente saliente, Marcelo Simbrón (ANR).
El intendente electo, Ángel Osmar Galeano Zacarías, y el intendente saliente, Marcelo Simbrón, participaron del corte administrativo en la Municipalidad de Paraguarí.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. Tras dos horas de espera, la CGR inició el corte administrativo en la Municipalidad local. El intendente electo habló de caos administrativo y financiero, y de funcionarios que llevan meses sin cobrar.

Por Emilce Ramírez
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El corte administrativo de la Municipalidad, previsto para las 08:00 de este martes, comenzó con dos horas de demora. El intendente electo, Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR), habló de un “caos financiero y administrativo” y de deudas con funcionarios que superan los G. 1.600 millones.

Los auditores de la Contraloría General de la República (CGR) y el equipo de transición esperaron hasta que el intendente saliente, Marcelo Simbrón (ANR), quien se encontraba en su despacho, les permitió el ingreso.

De espaldas, el intendente electo Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR) encara al intendente saliente, Marcelo Simbrón (ANR), por haberlo tratado de “mujerín” la noche anterior, cuando acudió con efectivos policiales a custodiar el local municipal.
El intendente electo, Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR), encaró al jefe comunal saliente, Marcelo Simbrón (ANR), por haberlo tratado de “mujerín” la noche anterior, cuando acudió con efectivos policiales para custodiar el local municipal.

Ante la negativa inicial, la escribana Irene González labró un acta. Cuando Simbrón recibió a los auditores y al equipo de transición, quedó cara a cara con Galeano Zacarías, quien le reclamó por haberlo tratado de “mujerín” la noche anterior, durante una transmisión en vivo, porque el intendente electo había acudido con efectivos policiales para custodiar el local municipal y evitar que se retiraran documentos.

Lea más: Tras urgimiento, intendente saliente autoriza ingreso del equipo de transición en Paraguarí

Simbrón respondió que estuvo arreglando todo para entregarle la institución en orden y le pidió que no se pusiera nervioso.

Corte administrativo con presencia de escribana

La CGR designó para el procedimiento a los licenciados Guillermo Servín y Gloria Paredes. Esta última explicó que el corte es un acto de entrega de la administración municipal: se irán solicitando documentos y asentándolos en un acta, que será firmada por ambas partes y de la cual la Contraloría dará fe.

Por el equipo de transición participan el economista Luis Mario González, como coordinador, y los licenciados Amalia Marecos, Lidia López Villasanti y Cristhian Galeano Zacarías.

El equipo de transición y los auditores de la CGR, integrado, de izquierda a derecha, por Amalia Marecos, Lidia López, Ángel Osmar Galeano Zacarías (intendente electo), Cristhian Galeano, Luis Mario González y los auditores de la Contraloría, Guillermo Servín y Gloria Paredes.
El equipo de transición y los auditores de la CGR, integrado, de izquierda a derecha, por Amalia Marecos, Lidia López, Ángel Osmar Galeano Zacarías (intendente electo), Cristhian Galeano y Luis Mario González, junto con los auditores de la Contraloría, Guillermo Servín y Gloria Paredes.

Según Galeano Zacarías, el corte permitirá conocer el estado financiero real de la Comuna, incluidos los últimos cheques emitidos y la verificación del inventario. Este trabajo, dijo, no podrá concluirse en un solo día.

Lea más: Paraguarí: funcionarios municipales mantienen sentata por cinco meses de salarios impagos

El intendente electo afirmó que asumirá el cargo en la fecha y que le preocupa la situación en que recibirá la Municipalidad, que se encuentra en un “caos financiero y administrativo”. Aseguró que, tras el corte, se avanzará en el trabajo de recuperar lo que, según dijo, “se ha hecho mal” en la gestión anterior..

El intendente electo de Paraguarí, Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR).
El nuevo intendente Paraguarí, Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR).

Deuda de más de G. 1.600 millones con funcionarios

El corte administrativo se desarrolló en medio de una manifestación pacífica de funcionarios municipales, quienes sostienen que hace más de cinco meses no cobran sus haberes.

Un grupo de funcionarios municipales se manifiestan frente a la Municipalidad de Paraguarí, y es uno de los problema que hereda el nuevo intendente Ángel Osmar Galeano.
Un grupo de funcionarios municipales se manifiesta frente a la Municipalidad de Paraguarí. La falta de pago de salarios es uno de los problemas que hereda el nuevo intendente, Ángel Osmar Galeano.

Este es uno de los problemas con los que deberá lidiar la nueva administración. Galeano Zacarías cuestionó que trabajadores que cumplen su horario no perciban sus salarios, mientras que otros que no se presentaban en la institución sí cobran. Además, anunció que se revisará la planilla de personal.

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