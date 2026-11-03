Corte administrativo en Paraguarí: caos financiero y deudas con funcionarios

El corte administrativo de la Municipalidad, previsto para las 08:00 de este martes, comenzó con dos horas de demora. El intendente electo, Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR), habló de un “caos financiero y administrativo” y de deudas con funcionarios que superan los G. 1.600 millones.

Los auditores de la Contraloría General de la República (CGR) y el equipo de transición esperaron hasta que el intendente saliente, Marcelo Simbrón (ANR), quien se encontraba en su despacho, les permitió el ingreso.

Ante la negativa inicial, la escribana Irene González labró un acta. Cuando Simbrón recibió a los auditores y al equipo de transición, quedó cara a cara con Galeano Zacarías, quien le reclamó por haberlo tratado de “mujerín” la noche anterior, durante una transmisión en vivo, porque el intendente electo había acudido con efectivos policiales para custodiar el local municipal y evitar que se retiraran documentos.

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Simbrón respondió que estuvo arreglando todo para entregarle la institución en orden y le pidió que no se pusiera nervioso.

Corte administrativo con presencia de escribana

La CGR designó para el procedimiento a los licenciados Guillermo Servín y Gloria Paredes. Esta última explicó que el corte es un acto de entrega de la administración municipal: se irán solicitando documentos y asentándolos en un acta, que será firmada por ambas partes y de la cual la Contraloría dará fe.

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Por el equipo de transición participan el economista Luis Mario González, como coordinador, y los licenciados Amalia Marecos, Lidia López Villasanti y Cristhian Galeano Zacarías.

Según Galeano Zacarías, el corte permitirá conocer el estado financiero real de la Comuna, incluidos los últimos cheques emitidos y la verificación del inventario. Este trabajo, dijo, no podrá concluirse en un solo día.

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El intendente electo afirmó que asumirá el cargo en la fecha y que le preocupa la situación en que recibirá la Municipalidad, que se encuentra en un “caos financiero y administrativo”. Aseguró que, tras el corte, se avanzará en el trabajo de recuperar lo que, según dijo, “se ha hecho mal” en la gestión anterior..

Deuda de más de G. 1.600 millones con funcionarios

El corte administrativo se desarrolló en medio de una manifestación pacífica de funcionarios municipales, quienes sostienen que hace más de cinco meses no cobran sus haberes.

Este es uno de los problemas con los que deberá lidiar la nueva administración. Galeano Zacarías cuestionó que trabajadores que cumplen su horario no perciban sus salarios, mientras que otros que no se presentaban en la institución sí cobran. Además, anunció que se revisará la planilla de personal.