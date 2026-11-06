Yolanda Paredes exige al Fiscal General la detención de Santiago Peña

En la previa del inicio de la sesión parlamentaria, la senadora Yolanda Paredes lanzó duras críticas contra la Fiscalía General del Estado por la disparidad en la actuación judicial frente al escándalo financiero y la situación del presidente Santiago Peña.

Paredes contrapuso la celeridad del Ministerio Público en las detenciones vinculadas a la crisis bancaria con la falta de medidas cautelares contra el jefe de Estado.

“En 24 horas el Fiscal General del Estado sacó orden de captura y se les agarró a todos los directores de Ueno, pero 48 horas después, hasta el momento, no tenemos la orden de captura de Santiago Peña”, recriminó la legisladora ante la prensa.

En ese sentido, la parlamentaria delimitó el alcance del rol legislativo y remarcó las responsabilidades del Poder Judicial en el marco constitucional. “Nosotros, acá en el Parlamento, hacemos lo que podemos, lo que está dentro de nuestras atribuciones. Pero es atribución constitucional del Fiscal General del Estado sacar la orden de captura contra Santiago Peña”, afirmó.

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Seguido añadió de forma tajante que el mandatario debería afrontar el proceso privado de libertad: “Desde Tacumbú que realice su descargo y su defensa, pero esto no puede continuar así”.

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Finalmente, al referirse al avance del juzgamiento político en el Congreso, Paredes insistió en la necesidad de que cada poder del Estado actúe con firmeza.

“Cada institución tiene sus atribuciones, y la nuestra es llevar adelante este juicio político, y la atribución del Fiscal General del Estado es llevarle preso a este delincuente”, concluyó antes de ingresar al recinto.