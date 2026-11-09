- 09:00: Reunión con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio, en el Palacio de Gobierno.
- 10:00: Reunión con Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social, en el Palacio de Gobierno.
- 12:00: Reunión con Óscar Lovera, ministro de Economía y Finanzas, en el Palacio de Gobierno.
- 14:30: Reunión con Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del gabinete civil, en el Palacio de Gobierno.
- 16:00: Reunión con Eduardo González, ministro asesor jurídico, en el Palacio de Gobierno.
09 de noviembre de 2026 - 23:12
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 10 de noviembre
El presidente desarrolla este lunes una serie de audiencias oficiales en el Palacio de Gobierno con diversos ministros del Poder Ejecutivo para tratar asuntos de Estado.
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