Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 10 de noviembre

09:00: Reunión con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio, en el Palacio de Gobierno.

10:00: Reunión con Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social, en el Palacio de Gobierno.

12:00: Reunión con Óscar Lovera, ministro de Economía y Finanzas, en el Palacio de Gobierno.

14:30: Reunión con Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del gabinete civil, en el Palacio de Gobierno.