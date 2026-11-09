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Política
09 de noviembre de 2026 - 23:12

Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 10 de noviembre

El presidente de la República, Pedro Alliana.
El presidente de la República, Pedro Alliana.144936+0000 DANIEL DUARTE

El presidente desarrolla este lunes una serie de audiencias oficiales en el Palacio de Gobierno con diversos ministros del Poder Ejecutivo para tratar asuntos de Estado.

Por ABC Color
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  • 09:00: Reunión con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio, en el Palacio de Gobierno.
  • 10:00: Reunión con Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social, en el Palacio de Gobierno.
  • 12:00: Reunión con Óscar Lovera, ministro de Economía y Finanzas, en el Palacio de Gobierno.
  • 14:30: Reunión con Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del gabinete civil, en el Palacio de Gobierno.
  • 16:00: Reunión con Eduardo González, ministro asesor jurídico, en el Palacio de Gobierno.

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