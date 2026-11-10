- 08:30: Reunión con Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del gabinete civil, en el Palacio de Gobierno.
- 10:00: audiencia con Rubén Ramírez, ministro de Relaciones Exteriores, en el Palacio de Gobierno.
- 11:30: encuentro con Luis Benítez, director ejecutivo paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, en el Palacio de Gobierno.
- 15:00: Reunión de trabajo con Eduardo González, ministro asesor jurídico, en el Palacio de Gobierno.
10 de noviembre de 2026 - 23:38
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 11 de noviembre
El presidente de la República, Pedro Alliana, mantendrá este miércoles una serie de reuniones de trabajo en el Palacio de Gobierno con ministros del Poder Ejecutivo y directores de entidades binacionales para abordar asuntos de gestión institucional.
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