Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 11 de noviembre

Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 11 de noviembre

Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

El presidente de la República, Pedro Alliana, mantendrá este miércoles una serie de reuniones de trabajo en el Palacio de Gobierno con ministros del Poder Ejecutivo y directores de entidades binacionales para abordar asuntos de gestión institucional.