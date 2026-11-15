- 09:30: Reunión con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio, en Mburuvicha Róga.
- 11:00: Reunión con Rolando de Barros Barreto, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en Mburuvicha Róga.
- 14:00: Reunión con Eduardo González, ministro asesor jurídico, en Mburuvicha Róga.
- 15:00: Reunión con representantes de gremios empresariales y de producción, en Mburuvicha Róga.
- 16:00: Reunión con Óscar Lovera, ministro de Economía y Finanzas, en Mburuvicha Róga.
15 de noviembre de 2026 - 20:41
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 16 de noviembre
El Presidente de la República desarrollará este lunes una serie de audiencias y reuniones de trabajo en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, centradas en asuntos de gestión ministerial y de relacionamiento con el sector productivo y empresarial.
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