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Política
15 de noviembre de 2026 - 20:41

Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 16 de noviembre

Pedro Alliana con camisa de cuadros y reloj, habla por teléfono en su oficina, rodeado de banderas.
El presidente de la República, Pedro Alliana.

El Presidente de la República desarrollará este lunes una serie de audiencias y reuniones de trabajo en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, centradas en asuntos de gestión ministerial y de relacionamiento con el sector productivo y empresarial.

Por ABC Color
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  • 09:30: Reunión con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio, en Mburuvicha Róga.
  • 11:00: Reunión con Rolando de Barros Barreto, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en Mburuvicha Róga.
  • 14:00: Reunión con Eduardo González, ministro asesor jurídico, en Mburuvicha Róga.
  • 15:00: Reunión con representantes de gremios empresariales y de producción, en Mburuvicha Róga.
  • 16:00: Reunión con Óscar Lovera, ministro de Economía y Finanzas, en Mburuvicha Róga.

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