¿Quiénes son los embajadores políticos designados por Peña que siguen en el cargo con Alliana?

El presidente de la República, Pedro Alliana, no solo confirmó, por ahora, al cuestionado ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, sino también a varios embajadores políticos, nombrados en la gestión del entonces mandatario Santiago Peña, actualmente imputado y con prisión preventiva por su vinculación con la debacle de Ueno Bank.

Se trata de nombramientos enmarcados en el denominado cupo político. Es decir, no integran el escalafón diplomático. Desde el 15 de agosto de 2023, Santiago Peña hizo varios nombramientos políticos en embajadas y consulados.

Entre las designaciones políticas se mencionan a Mario Toyotoshi en Japón. Es empresario e hijo del también exembajador en el país nipón Naoyuki Toyotoshi.

En Israel, fue designado por Peña, el excónsul honorario de dicho país Alejandro Rubín Cymerman. La administración Peña trasladó la sede de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo los pasos de Estados Unidos y contra una resolución de las Naciones Unidas.

En Reino Unido, Peña nombró embajador a Juan Alberto Snead. Años atrás se desempeñó como su jefe de Gabinete de José Alberto Alderete , entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones durante la presidencia de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008).

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Darío Filártiga fue nombrado por Peña embajador paraguayo en Taiwán. La designación fue duramente cuestionada por la oposición que lo trató de candidato vergonzoso, coimero y esbirro de la dictadura de Alfredo Stroessner, entre otros epítetos. Filártiga fue secretario de Sabino Augusto Montanaro, nefasto ministro del Interior en la era stronista. También fue secretario político del presidente Horacio Cartes (2013-2028).

Guillermo Sosa Flores, embajador en Turquía. Fue ministro de Trabajo en el gobierno de Horacio Cartes.

Carolin Konther López, embajadora en Emiratos Árabes Unidos. Es funcionaria permanente de la Cámara de Diputados, con un salario de G. 24.874.300. Es abogada y escribana pública. Fue vinculada con el actual presidente Pedro Alliana.

Romina Taboada Tonina, embajadora ante la Santa Sede. Aunque no es diplomática de carrera, ya ejerció un cargo diplomático en la Embajada ante la Santa Sede, en tiempos del embajador Esteban Kriskovich (2011-2019). Posteriormente, fue designada embajadora en Suecia (2018).

Víctor Hugo Paniagua, embajador en Marruecos. Fue senador y exgobernador de Amambay (ANR).

Enrique Guerrero Clari, embajador en Bolivia. Vicealmirante (SR) y ex secretario adjunto de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI).

María José Argaña Mateu, embajadora en Italia. Política colorada cartista. Fue embajadora en Ecuador y Portugal (gobierno de Horacio Cartes). Previamente fue ministra de la Mujer en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008).

José Agüero Ávila, embajador en Catar. Anteriormente fue jefe de misión en la Embajada en Emiratos Árabes. En el gobierno de Mario Abdo fue consejero y jefe de misión adjunto de la embajada en Doha. En 2019, asumió como comisario general de Paraguay para la Expo Dubái 2020.

Fleming Duarte, embajador en la India. Está en el cargo desde el gobierno de Horacio Cartes. En esa administración fue presidente de Petropar.

Juan Francisco Facetti, embajador en Austria y organismo especializados. En el cargo desde el gobierno de Mario Abdo.

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En consulados, también hay confirmados por Peña

Carina Daher, consulesa en Los Ángeles, Estados Unidos. Fue presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap) y activista gremial.

Tomás “Tomy” Bittar Navarro, cónsul en Miami, Estados Unidos. Bittar. Fue presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Luego fue electo parlamentario del Mercosur (Parlasur) por el cartismo. Fue presidente del organismo en 2018.

Alfredo Porro, cónsul general en Buenos Aires. Fue ministro de la Embajada en Argentina desde finales del 2013, en el gobierno de Horacio Cartes. También ejerció el cargo de apoderado de la ANR.

Carlos Ruiz Barboza, cónsul en Formosa, Argentina. Exconcejal departamental de Presidente Hayes. Es allegado al presidente del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez. Según datos, Ruiz Barboza es primo de la pareja sentimental de Óscar “Ñoño” Núñez, exgobernador de Presidente Hayes ANR-HC), condenado en un juicio oral a 11 años de cárcel por el desvío de G. 42.500 millones de la institución chaqueña. Ñoño es hermano de Bachi.

Julio César Echagüe, cónsul en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Fue jefe de Ceremonial del Estado, en el gobierno de Mario Abdo.

Jorge Coscia Saccarello, cónsul en Yguazú, Brasil. En el cargo desde el gobierno de Horacio Cartes. Se lo vinculó en su momento con la senadora Lilian Samaniego (ANR).

Marlene Ocampos, consulesa en Porto Murtinho, Brasil. Colorada cartista, fue gobernadora de Alto Paraguay y también diputada en representación de dicho departamento (ANR). En el Gobierno de Peña fue designada presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). En junio de 2024, Peña aceptó la renuncia de Ocampos al frente del Indi ante innumerables críticas a su gestión.

¿Qué dice la Ley del Servicio Diplomático paraguayo?

La Ley N° 6935/22 Del Servicio Diplomático, consular, administrativo y técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, refiere en su artículo 16 que “los cargos previstos para el Servicio Diplomático exterior serán ocupados por funcionarios pertenecientes al escalafón”; pero también se habilita al Poder Ejecutivo “designar excepcionalmente” para desempeñarlos a personas ajenas al escalafón diplomático.

Indica que es “cuando no existieren funcionarios suficientes para cubrir los cargos presupuestados de la categoría respectiva”; además, “Cuando por circunstancias especiales sea conveniente utilizar los servicios dichas personas”.

En el mismo artículo refiere que “Las designaciones de quienes no integren el escalafón diplomático y consular tendrán carácter transitorio y los así designados no gozarán de estabilidad ni serán incorporados a dicho escalafón. En ningún caso, tales designaciones podrán exceder 20% (veinte por ciento) del total de los cargos presupuestados para funcionarios en el exterior, excluidos los de Embajador.”