- 08:30: acto en el Comando en Jefe, a realizarse en el Cuartel General Comandancia.
- 09:45: audiencia en Mburuvicha Róga con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio (MIC).
- 11:00 h: reunión en Mburuvicha Róga con Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil.
- 12:00: encuentro con los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante el Gobierno de la República del Paraguay, en la sede de la Nunciatura Apostólica, en Asunción.
- 15:00: audiencia en Mburuvicha Róga con José Cogliolo, director general del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).
19 de noviembre de 2026 - 02:15
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 19 de noviembre
El presidente de la República, Pedro Alliana, desarrollará este jueves una jornada de actividades oficiales que incluye su asistencia al Cuartel General Comandancia, audiencias con autoridades del Ejecutivo en Mburuvicha Róga y un encuentro con miembros del Cuerpo Diplomático en Asunción.
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