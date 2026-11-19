08:30: acto en el Comando en Jefe, a realizarse en el Cuartel General Comandancia.

09:45: audiencia en Mburuvicha Róga con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio (MIC).

11:00 h: reunión en Mburuvicha Róga con Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil.

12:00: encuentro con los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante el Gobierno de la República del Paraguay, en la sede de la Nunciatura Apostólica, en Asunción.