Con una importante convocatoria de profesionales del Derecho, Enrique Berni encabezó el cierre de campaña de Renovación Gremial – Lista A, de cara a los comicios del próximo sábado 28 de noviembre que definirán a los representantes del gremio ante el Consejo de la Magistratura.

El encuentro, denominado “After Office Noche Bordo”, se llevó a cabo en el exhotel Itá Enramada y congregó a abogados, dirigentes gremiales y adherentes como parte de las actividades finales del sector.

Esta convocatoria marcó el ingreso de la Lista A en la recta final hacia los comicios previstos para el próximo sábado 28 de noviembre.

Durante la actividad, desarrollada bajo el lema de campaña “La Confianza Gana”, Berni y los integrantes de su equipo destacaron el respaldo recibido por parte de los colegas y expusieron sus propuestas enfocadas en la continuidad de su gestión y representación gremial dentro del organismo extrapoder.

Lea más: Elecciones de abogados para el CM: ¿Cuándo estarán habilitadas las prácticas con las máquinas?

Enrique Berni ocupa una banca como miembro titular del Consejo de la Magistratura en representación del gremio de abogados desde diciembre de 2023.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante su actual periodo en el organismo, y en la antesala de los comicios donde busca su reelección junto a Wilson Salas como candidato suplente número uno, su agenda se ha centrado en propuestas vinculadas a democratizar el acceso a becas y especializaciones para los profesionales del Derecho.

Los comicios del 28 de noviembre definirán a los representantes del gremio que integrarán el Consejo de la Magistratura, institución encargada de evaluar a los postulantes y conformar las ternas para la designación de magistrados, fiscales y defensores públicos en el sistema judicial.