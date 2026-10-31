Elecciones de abogados para el CM: ¿Cuándo estarán habilitadas las prácticas con las máquinas?

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TJSE), pusieron en marcha la campaña de capacitación y divulgación del proceso de elecciones de abogados para representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM), dentro de la cual está prevista la habilitación de máquinas de votación para la práctica de profesionales del derecho.

En este marco, las máquinas de votación estarán disponibles a partir del lunes 2 de noviembre, a modo de que los abogados puedan practicar de cara a las próximas elecciones del gremio para el Consejo de la Magistratura, a realizarse el sábado 28 de noviembre, de 7:00 a 17:00.

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Las máquinas estarán disponibles en los Palacios de Justicia, de la capital del país así como de las distintas circunscripciones judiciales y otros puntos considerados estratégicos del territorio nacional.

Así también, donde estén las máquinas de votación, los usuarios tendrán el acompañamiento de técnicos y especialistas del TSJE, quienes brindarán asistencia y también, harán demostraciones en cuanto al uso correcto de los equipos y la colocación de las papeletas.

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Si bien los abogados votantes podrán practicar con las máquinas de votación en forma física, también tienen otra posibilidad la cual es a través del simulador virtual habilitado también por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en la página https://simuladoroficial.tsje.gov.py.

Ambas iniciativas tienen como objetivo facilitar a los profesionales del derecho el conocimiento sobre el sistema de votación, que será utilizado en las elecciones previstas del 28 de noviembre.

Elecciones para el CM: abogados podrán familiarizarse con máquinas de votación

Durante el acto de presentación de esta campaña, realizado el jueves último, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, expresó la disposición de la institución de facilitar las sedes judiciales para el desarrollo de las jornadas de capacitación, en apoyo a las actividades organizadas por el TSJE.

“La Corte Suprema de Justicia tiene la mejor predisposición para colaborar en todo el desarrollo del proceso electoral. Brindaremos nuestro apoyo al Tribunal Superior de Justicia Electoral para que el día del evento sea realmente un éxito”, manifestó en eses sentido Martínez Simón.

Por su parte, el presidente del TSJE, Jorge Bogarín González, destacó el lanzamiento de la campaña de capacitación e informó que el padrón electoral está conformado por poco más de 41.000 abogados habilitados para emitir su voto.

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Bogarín también refirió igualmente, que, además de las sedes judiciales habilitadas para las prácticas, las máquinas de votación también estarán disponibles en eventos masivos. Estos espacios permitirán a los profesionales realizar consultas y familiarizarse con el procedimiento de sufragio.

“Queremos ofrecer la transparencia que todo proceso electoral requiere y dar a conocer esto al público, para que nuestros colegas abogados estén enterados de todo”, expuso el presidente del tribunal electoral.

¿Quiénes postulan para representar a los abogados ante el CM?

Los postulantes que compiten en las elecciones del 28 de noviembre, para representar a los abogados ante el órgano constitucional son:

Los abogados Juan Sosa Bareiro y Nidia Silvero de Prieto, del movimiento “Unidad Gremial” .

Los abogados Gerardo Ramón Bobadilla Frizzola y José Antonio Valenzuela Pavón. por el movimiento “Seguimos construyendo juntos”. En el caso de Bobadilla, busca su reelección.

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Los abogados Enrique Javier Berni Brítez y Nilsa Cáceres de Hernández pugnan por el movimiento “Renovación Gremial”. Desde esta lista, Berni es otro que busca el rekutú.

Los abogados Jorge Luis Bogarín Alfonso, designado “significativamente corrupto” por Estados Unidos en 2023, y Rolando Aquino, por la lista “Es nuestro momento”.

Corte rechazó unificar mesas de votación de Capital y Central

La Corte rechazó la propuesta del movimiento de los abogados Juan Sosa Bareiro y Juan Bueno Jara, del “Unión Gremial”, para trasladar 70 mesas de votación a un solo local el 28 de noviembre, en el marco de las elecciones del gremio de abogados para designar representantes ante el Consejo.

La propuesta del movimiento gremial refería el traslado de las 70 mesas de votación habilitadas en Asunción y Central -20 en la sede del TJSE y 50 en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA)- al Colegio Nacional de la Capital (CNC).

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El titular de la Corte, ministro Alberto Joaquín Martínez Simón, alegó “en primer lugar no tenemos constancia del soporte técnico que pueda brindar el Tribunal Superior de Justicia Electoral”, en cuanto al traslado de las máquinas de votación al referido local para los comicios.

La propuesta de “Unidad Gremial” también señalaba que centralizar las 70 mesas de votación en el CNC podía resultar beneficioso, porque está sobre una avenida de fácil acceso como es la de Eusebio Ayala, sin embargo, Martínez Simón señaló que el TSJE se encuentra sobre la misma vía y la Facultad de Derecho-UNA, también pues está a pocos metros de la avenida Santísima Trinidad.

¿Qué es el Consejo de la Magistratura?

El Consejo de la Magistratura (CM) es un órgano extra poder, cuya integración está establecida en la Constitución Nacional (CN).

En ese sentido, por el artículo 262 de la ley suprema de la República del Paraguay, este órgano se conforma por un miembro de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Poder Ejecutivo; un Senador y un Diputado; dos abogados de la matrícula, nombrados en elección directa.

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También lo integran, un profesor de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional, y un profesor de las facultades de Derecho de las Universidades privadas.

En tanto que, por el artículo 264 de la Constitución, se señala cuáles son los deberes y las atribuciones del CM. Este refiere que tiene la facultad de “proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo”.

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También es el encargado de “proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales y también defensores públicos”.