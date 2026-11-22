El intendente municipal de Pilar, Emanuel Cuevas (ANR) anunció a través de sus redes sociales que desde el próximo año se opondrá a la enseñanza de contenidos de sexualidad en las instituciones educativas de la ciudad, al considerar que determinados temas incluidos en los materiales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no son apropiados para niños de ocho y nueve años.

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Sostiene que los temas relacionados con las enfermedades de transmisión sexual y las prácticas sexuales no corresponden a niños de ocho y nueve años.

En una publicación realizada en su cuenta de Facebook, el jefe comunal manifestó que buscará prohibir este tipo de enseñanza en las escuelas de Pilar.

Como argumento, cuestionó específicamente el abordaje de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), las distintas vías de contagio y la utilización de preservativos en las relaciones sexuales dentro de materiales destinados a alumnos de los primeros grados.

“No me opongo a que los niños aprendan a cuidarse. Me opongo a que a un niño de ocho o nueve años se le enseñe cómo se transmiten las ETS por sexo vaginal, anal u oral”, expresó Cuevas en su publicación.

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Para fundamentar su postura, el intendente recurrió a conceptos de psicología del desarrollo, citando las teorías de Sigmund Freud y Lawrence Kohlberg, además de argumentos relacionados con el neurodesarrollo infantil.

Sostuvo que los niños de entre seis y doce años atraviesan una etapa de latencia y que, por su desarrollo cognitivo y emocional, todavía no cuentan con las herramientas necesarias para comprender determinados contenidos relacionados con la sexualidad adulta.

Asimismo, invocó los artículos 53 y 54 de la Constitución Nacional y el artículo 129 de la Ley 1264/98, General de Educación, para defender el papel de los padres como primeros responsables de la educación de sus hijos.

Según Cuevas, las familias deben conocer previamente los materiales y contenidos que se desarrollan en las aulas.

“No me opongo a la educación para el cuidado del cuerpo. Me opongo a violar el principio de gradualidad”, afirmó, al cuestionar que se impartan contenidos que, a su criterio, corresponden a etapas posteriores del desarrollo.

Programa Ñe´ery

La controversia se centra en la serie de materiales denominada Educación de la afectividad y la sexualidad en la escuela, incorporada dentro del paquete escolar del programa Ñe’ẽry del MEC.

Según docentes de distintas instituciones educativas consultados sobre el material, este año los grados recibieron kits que contienen entre nueve y diez libros destinados a la lectura, comprensión y expresión oral y escrita. Entre ellos se encuentra el cuadernillo de educación de la afectividad y la sexualidad.

Los educadores señalan que los contenidos varían de acuerdo con el grado y que, en los primeros niveles, se desarrollan principalmente temas relacionados con la higiene, el cuidado del cuerpo, los cambios físicos y la prevención de situaciones de abuso.

En el caso del material correspondiente al tercer grado, destinado a niños de ocho y nueve años, los docentes indican que el abordaje no contempla contenidos explícitos de educación sexual integral. Por el contrario, presenta un enfoque centrado en la formación moral, los valores familiares y la prevención básica.

Entre los temas incluidos figuran el reconocimiento de la intimidad, el respeto al propio cuerpo y la identificación de situaciones de contacto físico indebido.

También se enseñan pautas de protección para los niños, como gritar, decir que no, alejarse y contar a una persona adulta de confianza ante una situación de riesgo.

Según los docentes la serie de materiales está basada en el programa denominado 12 Ciencias, de la autora ecuatoriana María Judith Turriaga, y es promovida junto a sectores y organizaciones vinculados a la defensa de determinados enfoques sobre la educación familiar y sexual.

Mientras Emmanuel Cuevas anuncia que impulsará medidas para impedir la enseñanza de estos contenidos en las instituciones educativas de Pilar desde el próximo año, queda por conocer cuál será la postura del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ante este planteamiento.