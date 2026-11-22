El exintendente de Villa Florida y exdiputado de Misiones por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), durante el periodo 2013-2018, Asa Javier González, manifestó su preocupación por la situación que dejó la administración municipal de Richard Castiñeira (ANR-HC).

Señaló que las denuncias y los cheques sin fondos atribuidos a la Municipalidad trascendieron el ámbito departamental y perjudicaron la imagen de la ciudad.

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González advirtió que los cuestionamientos a la anterior administración podrían afectar incluso la credibilidad de la nueva gestión municipal, encabezada por la intendenta Susana Verza (ANR-HC), quien asumió recientemente.

“En realidad, una pena la forma en que se manejó. Las denuncias son no solamente en Villa Florida, sino a nivel nacional, ni siquiera departamental. Hay cheques voladores de la Municipalidad de Villa Florida por todo el país y que perjudicaron enormemente la imagen de nuestra ciudad”, expresó.

El exlegislador insistió en que la Justicia debe investigar lo ocurrido durante la administración de Castiñeira y evitar que el exjefe comunal quede al margen de las investigaciones. También pidió que se identifique y sancione a quienes resulten responsables de las irregularidades denunciadas.

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“Que se investigue, que se le aprehenda al o los culpables, que se les dé el castigo que se merecen, y que principalmente se le investigue a fondo al exintendente Castiñeira, que no se le esté dando impunidad, que no se le esté protegiendo”, manifestó.

Asimismo, indicó que las denuncias impulsadas por concejales liberales y colorados deben continuar hasta que se esclarezcan los hechos. A su criterio, la investigación debe alcanzar al exintendente y determinar las responsabilidades que correspondan.

Intentamos obtener la versión del exintendente Richard Castiñeira, pero no respondió nuestras llamadas ni los mensajes telefónicos.