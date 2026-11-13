Villa Florida: intendenta solicita una investigación penal tras denunciar presuntos hechos punibles

La intendenta de Villa Florida, Misiones, Susana Verza (ANR-HC) presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por hechos punibles de acción penal pública que habrían sido cometidos en el ámbito de la Municipalidad. La jefa comunal solicitó que se abra una investigación para determinar las posibles responsabilidades.

Verza explicó que la presentación se realizó luego de concluir el corte administrativo y asumir el mando de la institución. Aclaró que la denuncia no está dirigida contra una persona en particular, ya que corresponde a los organismos competentes determinar quiénes serían los responsables.

“La denuncia es de hechos punibles de acción penal pública cometidos en el ámbito de la Municipalidad de Villa Florida. Solicito que se investigue, yo no le puedo acusar a nadie porque yo no sé quién es el culpable, eso ya se tiene que encargar cada ente, ellos son los que deben ver esa parte”, manifestó.

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La intendenta también informó que volvió a recurrir a la Contraloría General de la República (CGR) para insistir en el pedido de intervención de la administración anterior. Indicó que recibió un plazo de entre cinco y diez días para obtener una respuesta sobre el seguimiento de su solicitud.

Explicó que la falta de documentación y las dificultades para acceder a información financiera de la Municipalidad limitan las posibilidades de avanzar con la gestión.

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En ese sentido, afirmó que la entidad bancaria bloqueó el acceso a las cuentas municipales, por lo que no cuenta con información precisa sobre la situación económica de la institución.

“Estamos atados de manos y pies, bloqueados por todos lados, estamos recibiendo varias denuncias que también nosotros presentamos como prueba de que inclusive nos podemos responder a muchos de ellos porque estamos en blanco prácticamente”, expresó.

Consultada sobre la disponibilidad de recursos económicos, Verza reconoció que no tiene información precisa sobre la situación financiera debido al bloqueo de las cuentas bancarias.

“No podemos saber la verdad porque el banco también nos bloqueó. Yo le explico a la comunidad la situación, pero escapa de mis posibilidades. No puedo hacer muchas cosas porque no tengo visibilidad del panorama”, manifestó.

Posible movilización ante la Contraloría

Verza adelantó que continuará insistiendo ante la Contraloría para conseguir que audite la Municipalidad. Incluso, no descartó recurrir a medidas de presión si no obtiene una respuesta favorable a su solicitud.

“En caso de que eso no suceda, hay dos caminos: que yo siga haciendo lo que puedo, que es muy difícil, o que tome otro tipo de medida, una presión a través de la prensa o frente a la Contraloría, manifestándome”, señaló.

La jefa comunal agregó que la situación administrativa genera dificultades para responder a los reclamos de la ciudadanía y avanzar con las actividades municipales.

También manifestó su preocupación por la proximidad del verano y dijo que está recorriendo distintas instituciones y lugares en busca de asistencia para el municipio, teniendo en cuenta que Villa Florida es una ciudad turística y que se aproxima la temporada de mayor movimiento.

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“Agarrar el timón de una administración así es muy difícil, pero tenemos que seguir adelante porque no podemos parar. El pueblo está pidiendo explicaciones y que la administración tenga un rumbo. En Villa Florida estamos a puertas del verano y eso me preocupa, ya que es una ciudad turística y veraniega”, expresó.