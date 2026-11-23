- 09:00: audiencia con Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en Mburuvicha Róga.
- 11:00: audiencia con Eduardo González, ministro asesor jurídico, en Mburuvicha Róga.
- 15:00: audiencia con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio (MIC), en Mburuvicha Róga.
23 de noviembre de 2026 - 23:56
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 24 de noviembre
El presidente de la República, Pedro Alliana, iniciará su jornada del martes en Mburuvicha Róga, donde desarrollará una serie de audiencias privadas a lo largo del día con altos referentes del Poder Ejecutivo, incluyendo al jefe del Gabinete Civil, al asesor jurídico y al titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
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