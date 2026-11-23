Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 24 de noviembre

Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 24 de noviembre

El presidente de la República, Pedro Alliana, iniciará su jornada del martes en Mburuvicha Róga, donde desarrollará una serie de audiencias privadas a lo largo del día con altos referentes del Poder Ejecutivo, incluyendo al jefe del Gabinete Civil, al asesor jurídico y al titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).