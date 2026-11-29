El conglomerado de medios del Grupo Vázquez comenzó a recibir financiamiento en 2025, mientras Ueno Bank acumulaba investigaciones por sus operaciones crediticias y sus estados financieros. La Tribuna y la radio 650 AM fueron parte de esa estructura que –con muchos recursos– se enfocó a cuestionar a la prensa que difundía los movimientos de la entidad bancaria, y a imponer el discurso del “terrorismo financiero”, al igual que los entonces parlamentarios peñistas.

Detrás de esa cobertura de medios también hubo el mismo esquema de financiamiento entre empresas vinculadas que detectó el Banco Central del Paraguay (BCP) en los créditos de Ueno Bank, mientras recibía millones de depósitos de entidades públicas.

Sociedades del Grupo Vázquez que hoy aparecen en la investigación fiscal del caso Ueno habrían sostenido con préstamos al conglomerado de medios del grupo.

Según contratos y proformas a los que accedió ABC, Grupo Vázquez SAE y Vinanzas SA les habrían prestado a La Tribuna, a la radio La Tribu 650 AM, a ueno News –luego Klaist– y al Trece unos US$ 8,4 millones entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. El dinero habría salido en 28 desembolsos. Las proformas señalan que fueron sin garantías.

Los primeros préstamos documentados –en el expediente facilitado por empleados del Grupo Vázquez– fueron a ueno News EAS. Según un contrato, el 30 de septiembre de 2025 Vinanzas le habría desembolsado G. 72 millones. Al día siguiente, ueno News habría pasado en un 90% a Mowi SA y en un 10% a Match SA, según tres contratos de compraventa de acciones.

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Esas fechas coinciden con las alertas del BCP. Según el informe de supervisión de la banca matriz, el exsubgerente de Ueno Bank, José Sala, habría comprado el 90% de Mowi a Grupo Vázquez el 19 de septiembre.

Días después, el 26 de setiembre, dicho banco le habría le otorgado un primer crédito de US$ 12.500.000 concedido por Ueno Bank a 10 años de plazo y a sola firma. Después del primer desembolso, Ueno otorgó a Mowi SA otros tres créditos, sumando sobregiros se alcanzó la cifra de G. 254.157 millones (US$ 42,5 millones) a abril de 2026.

Luego del traspaso, Ueno News pasó a llamarse Klaist SA. De acuerdo a los registros, al menos hasta junio de 2026, Vinanzas le habría hecho nueve préstamos por G. 1.283 millones. El último, de G. 300 millones, coincide en fecha con la compra de Radio Ñeembucú: el 1 de junio, Klaist habría acordado pagar G. 100 millones por la emisora, en dos cuotas.

Préstamos de Vinanzas

V Media, encargada de La Tribuna y la 650 AM, habría recibido préstamos de Grupo Vázquez y Vinanzas. Según un contrato marco del 30 de enero de 2026, Grupo Vázquez le habría prestado de enero a mayo G. 16.584 millones y US$ 691.584.

El propio contrato describe a V Media como parte del “ecosistema empresarial de Grupo Vázquez SAE” y dice que el dinero serviría “para financiar las actividades operativas y proyectos” de la empresa, sin fijar un monto máximo.

Desde junio, la prestamista habría sido Vinanzas. Según las proformas, le habría desembolsado a V Media G. 7.024 millones y US$ 536.019 el 29 de junio, G. 7.582 millones y US$ 505.137 el 31 de julio, y G. 3.405 millones y US$ 168.811 el 31 de agosto: G. 18.013 millones y US$ 1,2 millones en tres meses.

En documentos distintos, Liz Raquel Vázquez figura como presidenta de Vinanzas, la prestamista, y también como presidenta de V Media, la que recibía el dinero.

El Grupo Vázquez también le habría prestado al Canal Trece. Según las proformas, entre junio y agosto Grupo Vázquez le habría desembolsado a Unicanal G. 6.630 millones de capital, poco después de comprar el canal.

La cartera de Ueno

El cambio de prestamista de V Media coincidiría con la operación bajo investigación. En junio de 2026, Vinanzas compró la cartera de créditos de ueno con Mowi, Grupo Hendy y Grupo M, por US$ 74.418.418,12.

Según la Fiscalía, Vinanzas no habría tenido fondos propios suficientes y habría pagado con créditos que el mismo banco otorgó a otras empresas.

El informe del BCP entregado a la Fiscalía describiría uno de esos circuitos. El 11 de junio, Ueno Bank le habría prestado a Technoma US$ 10 millones a sola firma. Ese mismo día, Technoma habría comprado bonos de ITTI y de Ueno Bank, que vendían ITTI y Grupo Vázquez, e ITTI le habría prestado a Vinanzas US$ 4,68 millones para comprar la cartera. Según ABC, la Superintendencia de Bancos dio por regularizado a Ueno el 16 de junio, tras esa venta. Trece días después, Vinanzas habría hecho su primer desembolso documentado a V Media.

El papel de Vinanzas

Vinanzas tampoco habría sido una prestamista cualquiera. Según el mismo informe del BCP, el 27 de marzo de 2026 un préstamo de Ueno Bank a Franede SA para el Hotel Chaco habría pasado ese mismo día por Vinanzas antes de llegar a ITTI.

Esas son solo algunas de las operaciones documentadas de préstamos entre empresas, 39 de las cuales hoy ya se encuentran con las cuentas bloqueadas por disposición del juez Rodrigo Estigarribia, en el marco de la Causa Nº 89/2026 caratulada “Miguel Vázquez y otros sobre Lesión de Confianza y otros”.

Detalles del caso

El juez de Garantías Rodrigo Estigarribia ordenó inhibir bienes e inmovilizar cuentas de las sociedades del grupo en la Causa Nº 89/2026, a pedido del equipo fiscal que encabeza Francisco Cabrera.

En las medidas aparecen las dos puntas del financiamiento: Grupo Vázquez, Vinanzas, ITTI y Mowi, de un lado; V Media, Klaist y Match, del otro.

El juez aclaró que la sola vinculación societaria no atribuye responsabilidad penal ni patrimonial. La Fiscalía imputó a 27 personas.

Según trascendió, más de 300 trabajadores de los medios del grupo fueron suspendidos por 90 días sin goce de sueldo, aunque hoy docenas de ellos siguen trabajando sin salario, utilizando las plataformas digitales y las redes sociales de La Tribu para informar sobre la crisis económica tras la caída de Ueno y exigir el cumplimiento de los derechos laborales de los afectados.

Capitalización

Además de los préstamos, los documentos demuestran la magnitud de la inversión de las empresas vinculadas al Grupo Vázquez para fortalecer los medios. Según un acuerdo de capitalización al cual accedimos, en noviembre de 2024 ITTI le habría aportado a V Media US$ 1,65 millones en activos de La Tribuna y una licencia de software. Así también, en diciembre de 2025 la empresa habría pagado parte de la 93.9 FM con bonos de Grupo Vázquez por US$ 350.000.

Millones para canales

El conglomerado de medios creció con la compra de radios y canales. Según el contrato del 24 de abril de 2026, Grupo Vázquez habría comprado Unicanal SA, que opera el Trece y Unicanal, por US$ 16 millones. Sin embargo, casi todo lo pagado fue mediante bonos propios, programas y publicidad.

Él único dinero en efectivo acordado fue la seña de US$ 3 millones que se habrían transferido desde una cuenta de Ueno bank. Como garantía del saldo, el grupo habría entregado cinco certificados de depósito del mismo banco por US$ 7 millones, según el contrato.

De acuerdo a otras proformas accedidas, entre junio y agosto, el Grupo Vázquez le habría prestado al canal G. 6.630 millones de capital. Ese dinero debería ser devuelto entre el 2027 y el 2030.

Según trascendió, tras la caída de Ueno, Unicanal y el Trece volvieron a manos de sus dueños anteriores (Grupo JBB) El grupo, encabezado por Javier Bernades, disolvió el contrato formalizado en abril y asumió nuevamente la administración y conducción de ambos canales.

Compra de medios, con “deudas” de imputada

El 27 de octubre de 2026, una semana antes de que el Banco Central del Paraguay (BCP) iniciara la resolución de Ueno Bank, Grupo Vázquez habría comprado formalmente V Media. Según el contrato, por el grupo habrían firmado los directores Mariana Torres y Bernardo Algorta, y la vendedora fue Gloria Elizabeth Villasanti Farinha, dueña del 99% de las acciones.

Según los considerandos de la Resolución 2425/2026 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en mayo el ente habría autorizado el traspaso de las acciones de V Media a Villasanti y a CBS SA. El 7 de octubre, esa misma resolución habría autorizado que el 99,9% pasara a Grupo Vázquez y el 0,1% a Unicanal.

El precio habría sido de G. 21.294 millones: G. 19.980 millones por las acciones y G. 1.314 millones por aportes. Sin embargo, el grupo no habría puesto efectivo. Según la cláusula 1.3 del contrato, Grupo Vázquez tendría una cuenta por cobrar contra la propia vendedora por G. 21.284 millones, “derivada de operaciones anteriores sobre la sociedad”.

De acuerdo al contrato, esa deuda se habría compensado con el precio, y por las acciones solo quedarían G. 10 millones a pagar, en un plazo de 180 días prorrogables.

Imputada por esquema de préstamos de Ueno

Villasanti figura entre los 27 imputados del caso Ueno. Según la Fiscalía, es titular de Aime SA Corredores de Seguros. De acuerdo con el informe del BCP del 8 de junio, esa es una de las empresas que habrían puesto dinero para pagar sobregiros y préstamos de Mowi, Grupo Hendy y Grupo M antes de que Vinanzas comprara la cartera de Ueno. Aime no sería solo una aportante.

Según el acta de imputación, la propia corredora habría recibido de Ueno préstamos y sobregiros a sola firma, con un saldo de G. 65.545 millones en marzo de 2026, que habrían sido transferidos de inmediato a ITTI, Grupo Vázquez y Red Digital.

Aime nunca fue declarada vinculada al banco, pero la Superintendencia de Bancos encontró elementos para concluir que lo era.

El accionista principal de esa empresa, Martín Vargas Wildberger, con el 95,65%, y su hermano Mauro, que también preside Franede SA, la empresa del préstamo para el Hotel Chaco, serían parientes por afinidad del beneficiario final de Ueno, según la Fiscalía. Junto a Villasanti, también fueron imputados Martín Vargas Wildberger, como accionista de Aime, y Raúl Fernando Sánchez Gómez, como director. Al igual que otros 16 procesados, ellos tienen audiencias de imposición de medidas fijadas recién para este mes de diciembre, entre el 14 y 21.