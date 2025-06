Priapismo: qué es y por qué una erección prolongada puede ser una urgencia médica

Priapismo isquémico (o de bajo flujo): el más común y peligroso. La sangre queda atrapada en el pene, lo que puede dañar los tejidos si no se drena rápido. Es una emergencia médica.

Priapismo no isquémico (o de alto flujo): suele estar vinculado a lesiones o traumatismos. No suele doler y no siempre necesita tratamiento urgente, pero sí evaluación médica.