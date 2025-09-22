El amor según los astros: ¿cómo influyen los signos en tus relaciones románticas?

La astrología es una herramienta popular para comprender no solo características personales, sino también cómo cada individuo se desenvuelve en cuestiones del corazón.

La astróloga y tarotista Beatriz Leveratto, directora de la escuela de astrología Consideral, analiza las particularidades románticas de los doce signos del zodiaco, destacando fortalezas, desafíos y tendencias que marcan las relaciones amorosas, en un artículo de Clarín.

Aries: amor e independencia

Aries se caracteriza por su estilo decidido y emprendedor, convencido de que estar solo le brinda libertad.

Sin embargo, cuando logran abrirse al amor y encontrar una pareja que los deje ser ellos mismos, pueden alcanzar una faceta más diplomática y fructífera en sus relaciones.

El aprendizaje para Aries está en escuchar sin percibir críticas, fortaleciendo así su liderazgo y su dinámica de pareja.

Tauro: placer y ritmo propio

Tauro destaca por saber disfrutar de la soledad, valorando cada momento y el placer de los sentidos.

Aunque es capaz de enamorarse profundamente, enfrenta el reto de mantener su ritmo personal dentro de la relación. Para que funcione la convivencia, necesita una pareja que respete y valore su mundo íntimo y sensorial.

Géminis: aventuras y libertad

Para Géminis, amar significa experimentar, explorar y vivir la variedad. Mantener una relación a largo plazo puede ser difícil debido a su naturaleza cambiante.

La clave para una pareja exitosa es brindar libertad y evitar cualquier intento de control, ya que Géminis necesita vivir el amor como un desafío constante y estimulante.

Cáncer: búsqueda de seguridad y estabilidad

Cáncer encuentra en la pareja su sostén emocional. Su sensibilidad le hace buscar seguridad en el otro, aunque corre el riesgo de caer en dependencia o relaciones de subordinación.

El mayor desafío para Cáncer es aprender a desarrollarse junto a su pareja sin perder individualidad ni independencia.

Leo: orgullo y generosidad en el amor

Leo, orgulloso y magnánimo, suele refugiarse en sí mismo cuando carece de amor. Sin embargo, en pareja se siente más creativo y vital.

Cuando se enamora, Leo expande su generosidad y es capaz de amar intensamente, destacándose por abrir su corazón y brindarse sin medida.

Virgo: idealismo y autocrítica

Virgo tiende a caer en amores imposibles e idealizados, intentando escapar de su propia autoexigencia.

El amor para Virgo implica perder un poco la racionalidad y permitirse sentir, aunque le cuesta entenderse en estos aspectos. Su tarea es aceptar sus propios sentimientos y superar el exceso de autocrítica en cuestiones del amor.

Libra: paradoja entre compromiso y libertad

Libra se mueve entre el deseo de estar en pareja y la necesidad de libertad. Su equilibrio se encuentra al descubrir que las experiencias amorosas intensifican su vitalidad.

El mayor reto es superar el temor a perderse a sí mismo al entregarse por completo al amor y reconocer que, en pareja, puede vivir su mayor potencial.

Escorpio: pasión y control

Escorpio vive intensamente las relaciones, pero a menudo las padece por el miedo al abandono y el deseo de control.

Disfrutar del amor sin intentar dominar al otro es el principal desafío. Superar el temor a perder a la pareja permite a Escorpio experimentar la amplitud y profundidad de sus emociones.

Sagitario: amor sin límites

Sagitario necesita una pareja que fomente la alegría y la apertura mental. El amor, para este signo, debe estar libre de prejuicios y restricciones.

Aunque no teme la soledad, valora profundamente a aquellos que lo acompañan en sus aventuras y aceptan su forma espontánea de vivir.

Capricornio: autosuficiencia y vulnerabilidad

Capricornio suele ser exigente y valerse por sí mismo, motivo por el que se adapta bien a la vida en solitario. Sin embargo, el amor lo ayuda a conectar con su vulnerabilidad y ternura.

Debe evitar caer en relaciones donde tenga que asumir el papel de solucionador, para así disfrutar de la reciprocidad en el vínculo.

Acuario: libertad y autenticidad

Acuario prefiere no comprometerse si siente que su libertad está en juego. Necesita a alguien seguro que acepte su originalidad y creatividad.

La honestidad y autenticidad son esenciales para que las relaciones de pareja de Acuario sean duraderas y satisfactorias.

Piscis: entre fantasía y realidad

Piscis suele enfrentar dificultades para concretar sus grandes ilusiones románticas con parejas reales. Experimenta frustración cuando la realidad no corresponde a sus expectativas idealizadas.

El principal reto es aceptar la imperfección y encontrar significado, incluso en la desilusión, dentro de la vida amorosa.

La astróloga subraya que, si bien cada signo tiene su propio enfoque respecto al amor y las relaciones, la clave está en el autoconocimiento y en el desarrollo de una vida afectiva consciente.

Identificar las fortalezas y desafíos personales, en relación con el signo del zodiaco, puede ayudar a profundizar y enriquecer los vínculos románticos.

Fuente: Clarín