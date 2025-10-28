Cirugías y tratamientos estéticos íntimos: ¿qué se hacen los varones en Paraguay?

La estética genital masculina está en auge y también en Paraguay los hombres están optando por subirse a la ola de esta tendencia.

Desde procedimientos radicales como cirugías a otros menos invasivos, como la aplicación de toxina botulínica en el escroto, los paraguayos también buscan soluciones de belleza en aquellas zonas más ocultas.

¿Alisado del escroto?

La aplicación de toxina botulínica se utiliza en el escroto con fines puramente estéticos, para eliminar arrugas o imperfecciones que tiene la piel del mismo, explica el urólogo Gustavo Codas.

El profesional sostiene que la toxina botulínica relaja los músculos que están por debajo de la piel y tensa la misma. Es decir, hace que la piel se vea más lisa, con un aspecto “rejuvenecido”, sin arrugas.

Esto hace también que parezca que esa piel se alarga. Eso es lo que en medicina estética se llaman escrotox, y no tendría contraindicaciones.

“Se usa con ese fin, un fin puramente estético”, aclara y agrega que, por otro lado, el uso de la toxina botulínica en el pene, es algo que al día de hoy “está totalmente en investigación todavía. O sea, no es algo indicado científicamente hablando”.

Sobre esto último, conocido como falotox, se cree que puede tener un efecto beneficioso en la disfunción eréctil, o sea, que puede llegar a mejorar la erección. Pero eso es algo aún en investigación, y que no se utiliza o no se debería utilizar todavía libremente.

Sobre el escrotox, los urólogos generalmente no realizan el procedimiento, es algo más común entre quienes hacen medicina estética y hacen tratamientos con toxina botulínica en cualquier parte del cuerpo.

Un cirujano plástico certificado estaría plenamente capacitado para aplicar toxina botulínica en el escroto. No así en el pene, porque si se aplica en esta zona del cuerpo, ya sería para algo más funcional que le compete más al urólogo. Pero como se aclaró antes, no es algo ampliamente aceptado, científicamente hablando.

Otros tratamientos estéticos masculinos en zonas íntimas

Algo muy solicitado son las cirugías. El Dr. Codas comenta que, a la cirugía de reducción de escroto recurren por ejemplo personas mayores que empiezan a tener sobrantes de piel. “Se hacen una reducción del tamaño del escroto, porque a medida que pasa el tiempo, eso es como que va colgando un poco más”.

Cuando se utiliza la toxina botulínica el resultado es temporal, dura unos meses y, después, para que siga teniendo efecto, hay que volver a aplicarse. Sin embargo, una cirugía de la zona tiene un efecto totalmente duradero, definitivo. Este procedimiento, al que recurren algunos varones, se conoce como escrotoplastia.

En cuanto al pene, lo que hacen muchos, principalmente cirujanos plásticos, es una lipoaspiración de la zona de la base del pene, o sea, del pubis, explica. ¿Para qué? Porque a veces con el exceso de peso o en personas que han tenido sobrepeso y bajaron, queda mucha cantidad de grasa en la zona de la base del pene, lo que da la apariencia de que el pene es pequeño o que se entierra un poco por culpa de la grasa. Entonces, se hace una lipoaspiración de la zona para darle un aspecto de mayor tamaño al pene.

Otra cirugía común entre los varones es la corrección de cicatrices en el área de la circuncisión.

¿A quién recurrir para realizarse estos tratamientos? El Dr. Codas explica que, cuando se toca el pene, es algo que corresponde al urólogo, pero cuando se toca solo el escroto, en donde hay mayor piel, se puede recurrir tanto al cirujano plástico como al urólogo.