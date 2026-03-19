Una app promete ayudar a los hombres a durar más en la cama: cómo funciona

La eyaculación precoz puede tener efectos negativos en la salud mental de algunos hombres e incluso en las relaciones de pareja. En ese contexto, una aplicación para smartphones diseñada para abordar las causas de esta disfunción podría ayudar a los hombres a durar más tiempo en la cama, de acuerdo con un estudio presentado en el Congreso Anual de la Asociación Europea de Urología (EAU26), celebrado en Londres.

Los autores también señalan que una herramienta de este tipo podría resultar útil para quienes dudan en buscar ayuda médica por vergüenza, informa la Deutsche Welle.

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Un problema estigmatizado que pocos consultan

La eyaculación precoz afecta a muchos hombres; se trata de eyacular antes de lo deseado durante el acto sexual, generalmente dentro de los 60 segundos posteriores a la penetración.

Según el estudio, esta disfunción afecta hasta al 30 % de los hombres, está muy estigmatizada y solo el 9 % busca asistencia médica.

La vergüenza asociada con la condición es uno de los factores que más desincentiva la consulta, apuntan los investigadores.

“Muchos hombres que viven con eyaculación precoz no buscan ayuda debido a la vergüenza asociada con la afección”, afirmó el autor principal, Christer Groeben, de la Universidad de Marburgo, en un comunicado de la EAU.

Causas complejas y tratamientos que no siempre se sostienen

El estudio subraya que las causas de la eyaculación precoz son complejas e incluyen problemas de pareja y factores como ansiedad, estrés y depresión.

Frente a ello, los tratamientos más habituales —como pastillas o cremas— tienden a aliviar síntomas sin abordar el origen del problema. “Las terapias de farmacia más comunes están diseñadas solo para tratar los síntomas, no la causa, lo que significa que muchos hombres las interrumpen después de un tiempo”, explicó Groeben.

Esa situación, agregó, puede derivar en una “carga psicológica considerable” que termina afectando la calidad de las relaciones.

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Cómo funciona la aplicación Melonga

La aplicación evaluada se llama Melonga. Según los autores, guía a los usuarios a través de técnicas terapéuticas, consejos y ejercicios diseñados por urólogos y psicólogos.

La herramienta incorpora elementos de terapia cognitivo-conductual y ejercicios físicos orientados a mejorar el control de la eyaculación y a gestionar mejor la excitación.

Groeben sostiene que, como herramienta de autoayuda en casa, podría contribuir a mejorar el control eyaculatorio y a lograr una vida sexual satisfactoria “sin perder la espontaneidad”.

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El estudio Climacs en Alemania

La investigación, denominada Climacs, fue dirigida por investigadores en Alemania e incluyó a 80 hombres sin afecciones de salud subyacentes, que participaron en un programa de 12 semanas.

Durante el seguimiento, los participantes completaron cuestionarios sobre sus experiencias sexuales. Según el trabajo presentado en el congreso, los resultados respaldan el potencial de la aplicación como apoyo para mejorar el control de la eyaculación, especialmente entre quienes evitan buscar atención médica por vergüenza.

Fuente: Deutsche Welle