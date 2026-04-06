¿Murió el galanteo? Romance, deseo y citas bajo el pulso del algoritmo

Del cortejo a la interfaz: no desapareció, se reconfiguró

El galanteo —esa secuencia de señales, tiempos y gestos para acercarse— no murió: mudó de escenario. Antes, el “hola” tenía contexto (un bar, una amistad en común, un trabajo compartido). Ahora suele comenzar en una interfaz diseñada para decidir rápido: foto, bio, swipe.

Esa velocidad altera el clima emocional del vínculo. En sexología hablamos de guiones sexuales y románticos: expectativas aprendidas sobre cómo “debería” empezar y avanzar una relación.

Con las apps, el guion se vuelve más fragmentado: conversación intensa por chat, silencio de días, reaparición con un emoji. No siempre es desinterés: a veces es fatiga de decisión y saturación atencional.

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“Likes”, dopamina y la ilusión de disponibilidad infinita

Las plataformas no solo conectan: modelan conductas. La neurociencia explica que la recompensa intermitente (no saber cuándo llegará el match o el mensaje) es especialmente potente para el cerebro: sostiene la búsqueda, como una máquina tragamonedas emocional.

Esto no implica que “todo sea superficial”, pero sí que el sistema premia la novedad y la respuesta inmediata. En pareja, esa lógica puede filtrarse como ansiedad: “Si tarda en responder, ¿perdí valor?”. El deseo —que suele necesitar presencia, seguridad y juego— puede quedar atrapado en un contador invisible de validación.

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Intimidad bajo vigilancia: vistos, historias y microseñales

Antes, una duda se conversaba o se toleraba. Hoy muchas se investigan: quién le dio like, a qué hora se conectó, si miró la historia pero no contestó.

Es una nueva forma de “leer” el vínculo, pero también de desgastarlo.

En terapia se ve seguido: personas que no discuten lo que sienten, sino lo que la app parece decir. Y la ambigüedad digital amplifica interpretaciones: un corazón puede ser coqueteo, cortesía o automatismo.

Consentimiento, seguridad y diversidad: lo que sí mejoró

Sería injusto narrar esta era solo como pérdida. Para muchas mujeres, personas LGBTQ+ o quienes buscan relaciones no tradicionales, las apps dieron acceso, comunidad y filtro de seguridad: hablar antes, acordar límites, explicitar intenciones.

Además, el lenguaje del consentimiento ganó espacio: preguntar “¿te gustaría que nos veamos?” o “¿te incomoda que te escriba de noche?” también puede ser galanteo, aunque no se parezca al de las películas.

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¿Qué extrañamos cuando decimos “murió el romance”?

A menudo no es el gesto romántico lo que falta, sino la experiencia de sentirse elegido con calma. El algoritmo sugiere que siempre hay alguien mejor a un swipe; el cuerpo, en cambio, se enamora con repetición, coherencia y cuidado.

La tensión de época es esta: más opciones para conectar, menos condiciones para sostener la atención.