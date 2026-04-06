Sexualidad
06 de abril de 2026 - 15:37

¿Murió el galanteo? Romance, deseo y citas bajo el pulso del algoritmo

Concepto de apps de citas, likes, romance, smartphone.
Concepto de apps de citas, likes, romance, smartphone.Shutterstock

De los “me gustás” a los “me miraste la historia”: hoy muchas personas sienten que la intimidad se negocia entre pantallas. ¿Se perdió el galanteo o cambió de forma? Estas son algunas claves científicas y humanas para entender el amor en tiempos de “likes”.

Por ABC Color

Del cortejo a la interfaz: no desapareció, se reconfiguró

El galanteo —esa secuencia de señales, tiempos y gestos para acercarse— no murió: mudó de escenario. Antes, el “hola” tenía contexto (un bar, una amistad en común, un trabajo compartido). Ahora suele comenzar en una interfaz diseñada para decidir rápido: foto, bio, swipe.

Concepto de apps de citas, likes, romance, smartphone.
Concepto de apps de citas, likes, romance, smartphone.

Esa velocidad altera el clima emocional del vínculo. En sexología hablamos de guiones sexuales y románticos: expectativas aprendidas sobre cómo “debería” empezar y avanzar una relación.

Con las apps, el guion se vuelve más fragmentado: conversación intensa por chat, silencio de días, reaparición con un emoji. No siempre es desinterés: a veces es fatiga de decisión y saturación atencional.

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“Likes”, dopamina y la ilusión de disponibilidad infinita

Las plataformas no solo conectan: modelan conductas. La neurociencia explica que la recompensa intermitente (no saber cuándo llegará el match o el mensaje) es especialmente potente para el cerebro: sostiene la búsqueda, como una máquina tragamonedas emocional.

Concepto de apps de citas, likes, romance, smartphone.
Concepto de apps de citas, likes, romance, smartphone.

Esto no implica que “todo sea superficial”, pero sí que el sistema premia la novedad y la respuesta inmediata. En pareja, esa lógica puede filtrarse como ansiedad: “Si tarda en responder, ¿perdí valor?”. El deseo —que suele necesitar presencia, seguridad y juego— puede quedar atrapado en un contador invisible de validación.

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Intimidad bajo vigilancia: vistos, historias y microseñales

Antes, una duda se conversaba o se toleraba. Hoy muchas se investigan: quién le dio like, a qué hora se conectó, si miró la historia pero no contestó.

Es una nueva forma de “leer” el vínculo, pero también de desgastarlo.

En terapia se ve seguido: personas que no discuten lo que sienten, sino lo que la app parece decir. Y la ambigüedad digital amplifica interpretaciones: un corazón puede ser coqueteo, cortesía o automatismo.

Consentimiento, seguridad y diversidad: lo que sí mejoró

Sería injusto narrar esta era solo como pérdida. Para muchas mujeres, personas LGBTQ+ o quienes buscan relaciones no tradicionales, las apps dieron acceso, comunidad y filtro de seguridad: hablar antes, acordar límites, explicitar intenciones.

Además, el lenguaje del consentimiento ganó espacio: preguntar “¿te gustaría que nos veamos?” o “¿te incomoda que te escriba de noche?” también puede ser galanteo, aunque no se parezca al de las películas.

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¿Qué extrañamos cuando decimos “murió el romance”?

A menudo no es el gesto romántico lo que falta, sino la experiencia de sentirse elegido con calma. El algoritmo sugiere que siempre hay alguien mejor a un swipe; el cuerpo, en cambio, se enamora con repetición, coherencia y cuidado.

La tensión de época es esta: más opciones para conectar, menos condiciones para sostener la atención.