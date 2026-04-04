Deseo, mirada y masculinidad: por qué los hombres vuelven a mostrar sus vellos

En 2026, el vello púbico masculino dejó de asociarse con descuido para convertirse en un recurso expresivo. Ya no es solo una decisión estética: aparece en redes, moda y cultura pop como parte de una conversación más amplia sobre deseo, masculinidad y autonomía corporal.

Un indicio claro lo daba un titular de GQ que celebraba la exhibición del vello como una nueva forma de mostrar el cuerpo. Más allá de los abdominales, empieza a imponerse una exposición calculada, donde lo que antes se ocultaba ahora sugiere.

Erotismo sugerido: lo que se insinúa importa más

El creador digital Jon Gómez observa un cambio de sensibilidad: frente al ideal depilado de los noventa y los 2000, el vello reaparece como signo de atractivo. En particular, el vello púbico funciona como un dispositivo narrativo: no muestra, insinúa. Esa insinuación —ese “camino” que apunta a lo oculto— activa el deseo sin necesidad de explicitud, se lee en El País, de España.

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En comunidades gays, señala, esta estética conecta con una relación más directa con la sexualidad. Mostrar vello no solo es erótico: también implica aceptar lo corporal, lo instintivo, y alejarse de una imagen neutra o domesticada. Ahí aparece un matiz político: desviarse de la norma también comunica identidad.

Cultura pop: del gesto casual al símbolo

La tendencia no surge de la nada. Ya en 2001, Robbie Williams jugaba con la insinuación en una imagen icónica. Décadas después, Bad Bunny generó conversación al mostrar su vello en una foto aparentemente espontánea. Y en 2025, Yungblud llevó esa lógica a la alfombra roja con un estilismo que dejaba poco a la imaginación.

Estos gestos funcionan como hitos: transforman lo íntimo en código visual compartido.

Cine y control del cuerpo masculino

En Hollywood, el cuerpo masculino ha sido históricamente menos buscado que el femenino en términos de desnudo explícito, pero también más controlado en su estética. El vello fue durante décadas algo a domesticar.

Casos como Harrison Ford, William Hurt o Jamie Dornan muestran momentos donde esa norma se relajó, aunque sin romperse del todo. La industria llegó incluso a imponer depilaciones: William Holden fue obligado a afeitarse el pecho en los años 50, y décadas más tarde Henry Cavill recibió presiones similares.

El mensaje era claro: el exceso de vello resultaba demasiado “animal” para el consumo masivo.

De lo anecdótico a lo debatible

Hoy el tema dejó de ser marginal. Series como Más que rivales lo ponen en primer plano, no solo desde la imagen sino desde el discurso. Actores como Hudson Williams han hablado abiertamente del tema, cuestionando la depilación total por su asociación con una estética infantilizada.

En paralelo, Connor Storrie se convierte en objeto de análisis en redes, donde detalles como la línea de vello abdominal generan millones de visualizaciones. Lo íntimo se convierte en contenido.

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Redes: cuando lo privado se vuelve tendencia

En plataformas como TikTok, fenómenos como Bushtok —centrado inicialmente en el vello femenino— empiezan a incluir el cuerpo masculino. El resultado es una ampliación del campo: el vello deja de ser una preferencia individual para convertirse en tema colectivo, debatido y hasta aspiracional.

La moda también incorpora este giro. En la colección primavera/verano 2026 de Jean Paul Gaultier, diseñada por Duran Lantink, aparecieron prendas que simulaban cuerpos desnudos y velludos. El vello ya no es accidente: es diseño, mensaje y superficie estética.

Desde la estética profesional, la tendencia es clara: desaparece la depilación total como ideal dominante. Se impone un término medio —natural pero cuidado— donde el vello se recorta, se perfila, pero no se elimina.

A esto se suma un factor práctico: eliminarlo completamente es difícil y poco sostenible.

Naturalidad y deseo

Desde la sexología, se observa un retorno a la comodidad. La naturalidad deja de percibirse como descuido y empieza a asociarse con autenticidad.

En los hombres, el vello refuerza marcadores tradicionales de masculinidad, pero ahora se resignifica como algo que también puede ser deseable.

Para la directora Erika Lust, el vello funciona como un gesto de ruptura frente a la estética hipercontrolada. En un contexto donde todo tiende a la perfección, lo imperfecto vuelve a ser provocador.

Su comparación es precisa: como un botón desabrochado, el vello no revela del todo, pero genera tensión. Además, empieza a entenderse como un accesorio más dentro del lenguaje visual del cuerpo.

El psicólogo Gabriel J. Martín subraya que el deseo, especialmente en hombres gays, es más diverso de lo que dictan los estándares. El vello, asociado a lo masculino, puede intensificar la atracción, especialmente por su cercanía simbólica con lo sexual.

En contraste, muchos hombres heterosexuales aún muestran resistencia a asumirse como objeto de deseo, lo que limita la adopción de estas formas de exhibición.

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El cuerpo como narrativa

El vaivén histórico del vello refleja algo más profundo: cómo se negocia la masculinidad en cada época. Cuando predomina el control, desaparece; cuando se busca autenticidad, reaparece.

La clave ya no es si hay o no hay vello, sino qué significa. En 2026, mostrarlo no es descuido: es decisión. Y en esa decisión se cruzan estética, identidad y una forma contemporánea de afirmar control sobre el propio cuerpo.

Fuente: El País