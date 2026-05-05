Sexualidad
05 de mayo de 2026 a la - 11:58

Vaginosis bacteriana o candidiasis: diferencias clave para reconocerlas

Concepto de candidiasis, imagen ilustrativa.
Concepto de candidiasis, imagen ilustrativa.Shutterstock

Picazón, flujo, olor: cuando algo cambia “ahí abajo” es fácil entrar en alarma o discutir en pareja. La vaginosis bacteriana y la candidiasis se parecen, pero no son lo mismo. Entender sus señales ayuda a cuidarte y consultar a tiempo.

Por ABC Color

Alguien llega al consultorio médico convencida de que tiene “hongos” porque nota ardor o flujo, compra un antimicótico y, días después, sigue igual (o peor). No es descuido: es que la vaginosis bacteriana (VB) y la candidiasis vulvovaginal comparten síntomas generales, pero responden a lógicas biológicas diferentes.

Concepto de candidiasis, imagen ilustrativa.
Concepto de candidiasis, imagen ilustrativa.
  • La vaginosis bacteriana ocurre cuando se desbalancea la microbiota vaginal: bajan los lactobacilos (bacterias “protectoras” que ayudan a mantener un pH ácido) y crecen otras bacterias.
  • La candidiasis es un sobrecrecimiento de un hongo (Candida), que muchas personas ya tienen en el cuerpo sin problemas, hasta que algo favorece su multiplicación.

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Ninguna de las dos dice nada sobre “higiene”, “promiscuidad” o “culpa”. Dice, más bien, que el cuerpo está intentando volver al equilibrio.

El ecosistema vaginal: la pista que explica casi todo

La vagina no es un lugar estéril: es un ecosistema. En general, los lactobacilos mantienen un pH más ácido (aproximadamente 3,8–4,5), lo que dificulta el crecimiento de gérmenes oportunistas.

  • En VB, el pH suele subir (más alcalino), y eso favorece el olor característico y el desequilibrio bacteriano.
  • En candidiasis, el pH suele permanecer normal, pero aparece inflamación: enrojecimiento, ardor, picazón intensa.

Este detalle —el pH— es una de las razones por las que autodiagnosticarse solo por el aspecto del flujo puede fallar.

¿Cómo saber si es vaginosis bacteriana o candidiasis?

Hay signos bastante típicos. No reemplazan un diagnóstico profesional (porque también existen infecciones mixtas o causas no infecciosas), pero orientan.

Diferencias básicas entre vaginosis bacteriana y candidiasis.
Diferencias básicas entre vaginosis bacteriana y candidiasis.

Un ejemplo cotidiano: si alguien dice “no me pica tanto, pero el olor me da vergüenza y siento el flujo más líquido”, eso suena más a VB. Si en cambio aparece “me pica tanto que no puedo dormir, me arde con la ropa interior y estoy roja”, suele sonar más a candidiasis.

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Concepto de candidiasis, imagen ilustrativa.
Concepto de candidiasis, imagen ilustrativa.

Aun así, hay matices: algunas candidiasis no dan flujo “típico” y algunas VB casi no huelen. Por eso, cuando el cuadro se repite o no mejora, conviene confirmar.

Qué suele dispararlas (y qué no): mitos que alivian

Los disparadores no son idénticos, aunque se superponen.

Concepto de vaginosis bacteriana, imagen ilustrativa.
Concepto de vaginosis bacteriana, imagen ilustrativa.

En vaginosis bacteriana se asocia con más frecuencia a:

  • cambios en prácticas sexuales (por ejemplo, nueva pareja), sin que eso la convierta necesariamente en una ITS;
  • duchas vaginales o productos intravaginales perfumados (alteran el pH);
  • tabaquismo y algunas condiciones ginecológicas pueden influir;
  • recurrencias: es habitual que vuelva y eso no significa que “hiciste todo mal”.

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En candidiasis, son frecuentes como disparadores:

  • uso reciente de antibióticos (bajan bacterias protectoras y el hongo aprovecha);
  • ciclos hormonales, embarazo, estrés y falta de descanso (no “por nervios” en abstracto, sino por cambios inmunológicos y de mucosas);
  • diabetes mal controlada o inmunosupresión (más riesgo de recurrencia).

Lo que ayuda a desarmar la culpa: ninguna de las dos se explica solo por “higiene”. De hecho, pasarse de limpieza íntima puede empeorar el equilibrio.

Sexualidad y pareja: lo físico impacta en el vínculo (y viceversa)

La salud íntima no vive aislada del resto. Un olor distinto o la picazón puede activar vergüenza, evitar el sexo, generar malentendidos (“¿me contagié?”), o instalar una alerta constante en el cuerpo: anticipar dolor disminuye el deseo.

Concepto de vaginosis bacteriana, imagen ilustrativa.
Concepto de vaginosis bacteriana, imagen ilustrativa.

También aparecen tensiones silenciosas: hay quienes acceden a tener relaciones “para que no se enoje” pese a la incomodidad, y después sienten irritación o enojo consigo mismas. A veces la consulta llega cuando el problema ya es doble: síntomas + ansiedad de desempeño.

Hablarlo con una pareja cuidadosa suele aliviar: no hace falta entrar en detalles íntimos si no querés, pero sí poder decir “necesito pausar porque me arde” o “me preocupa el olor, quiero chequearlo”. En una relación sana, eso debería ser suficiente.

Tratamientos: por qué “probar algo” al azar puede prolongar el problema

Este punto es clave para evitar vueltas en círculo:

  • La VB se trata con antibióticos específicos (por ejemplo, metronidazol o clindamicina, según indicación profesional).
  • La candidiasis se trata con antifúngicos (por ejemplo, azoles como clotrimazol o fluconazol, según el caso).

Si hay VB y se usa un antimicótico “por las dudas”, lo más probable es que no mejore. Y si hay candidiasis y se usan productos irritantes o antibióticos sin indicación, puede empeorar.

En consultorio, el diagnóstico suele apoyarse en examen clínico y, cuando hace falta, pruebas como medición de pH, microscopía (por ejemplo, “células guía” en VB) o tests moleculares según disponibilidad. No es para asustar: es para elegir bien el tratamiento y cortar la recurrencia.

Cuándo conviene consultar sin esperar

Hay señales que justifican consulta médica pronta, incluso si ya tuviste episodios antes:

  • embarazo (la VB se asocia a complicaciones en algunos casos y conviene evaluar);
  • dolor pélvico, fiebre, malestar general;
  • lesiones, ampollas, llagas o sangrado fuera de lo habitual;
  • flujo con mal olor + dolor, o síntomas tras una situación de riesgo de ITS;
  • síntomas que no mejoran con un tratamiento correcto o que se repiten varias veces al año.

No es dramatizar: es reconocer que no todo flujo o picazón es VB o candidiasis. A veces hay dermatitis por productos, vaginitis por otras causas, ITS o inflamación cervical.

Prevención realista: menos control, más cuidado

No existe una fórmula única —la vagina cambia con la vida—, pero sí hábitos que suelen ayudar sin volverse obsesivos:

Mantener una higiene suave (agua y, si se usa, un limpiador externo sin perfume), evitar duchas vaginales y desodorantes íntimos, y prestar atención a lo que irrita (protectores diarios, jabones fuertes, ropa ajustada) suele ser más efectivo que “hacer de más”.

En sexo, preservativo y lubricación cuando hace falta pueden reducir irritación y algunos desequilibrios, especialmente si hay recurrencias.