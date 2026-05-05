Vaginosis bacteriana o candidiasis: diferencias clave para reconocerlas

Alguien llega al consultorio médico convencida de que tiene “hongos” porque nota ardor o flujo, compra un antimicótico y, días después, sigue igual (o peor). No es descuido: es que la vaginosis bacteriana (VB) y la candidiasis vulvovaginal comparten síntomas generales, pero responden a lógicas biológicas diferentes.

La vaginosis bacteriana ocurre cuando se desbalancea la microbiota vaginal : bajan los lactobacilos (bacterias “protectoras” que ayudan a mantener un pH ácido) y crecen otras bacterias.

La candidiasis es un sobrecrecimiento de un hongo (Candida), que muchas personas ya tienen en el cuerpo sin problemas, hasta que algo favorece su multiplicación.

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Ninguna de las dos dice nada sobre “higiene”, “promiscuidad” o “culpa”. Dice, más bien, que el cuerpo está intentando volver al equilibrio.

El ecosistema vaginal: la pista que explica casi todo

La vagina no es un lugar estéril: es un ecosistema. En general, los lactobacilos mantienen un pH más ácido (aproximadamente 3,8–4,5), lo que dificulta el crecimiento de gérmenes oportunistas.

En VB , el pH suele subir (más alcalino), y eso favorece el olor característico y el desequilibrio bacteriano.

En candidiasis, el pH suele permanecer normal, pero aparece inflamación: enrojecimiento, ardor, picazón intensa.

Este detalle —el pH— es una de las razones por las que autodiagnosticarse solo por el aspecto del flujo puede fallar.

¿Cómo saber si es vaginosis bacteriana o candidiasis?

Hay signos bastante típicos. No reemplazan un diagnóstico profesional (porque también existen infecciones mixtas o causas no infecciosas), pero orientan.

Un ejemplo cotidiano: si alguien dice “no me pica tanto, pero el olor me da vergüenza y siento el flujo más líquido”, eso suena más a VB. Si en cambio aparece “me pica tanto que no puedo dormir, me arde con la ropa interior y estoy roja”, suele sonar más a candidiasis.

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Aun así, hay matices: algunas candidiasis no dan flujo “típico” y algunas VB casi no huelen. Por eso, cuando el cuadro se repite o no mejora, conviene confirmar.

Qué suele dispararlas (y qué no): mitos que alivian

Los disparadores no son idénticos, aunque se superponen.

En vaginosis bacteriana se asocia con más frecuencia a:

cambios en prácticas sexuales (por ejemplo, nueva pareja), sin que eso la convierta necesariamente en una ITS ;

duchas vaginales o productos intravaginales perfumados (alteran el pH);

tabaquismo y algunas condiciones ginecológicas pueden influir;

recurrencias: es habitual que vuelva y eso no significa que “hiciste todo mal”.

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En candidiasis, son frecuentes como disparadores:

uso reciente de antibióticos (bajan bacterias protectoras y el hongo aprovecha);

ciclos hormonales, embarazo, estrés y falta de descanso (no “por nervios” en abstracto, sino por cambios inmunológicos y de mucosas);

diabetes mal controlada o inmunosupresión (más riesgo de recurrencia).

Lo que ayuda a desarmar la culpa: ninguna de las dos se explica solo por “higiene”. De hecho, pasarse de limpieza íntima puede empeorar el equilibrio.

Sexualidad y pareja: lo físico impacta en el vínculo (y viceversa)

La salud íntima no vive aislada del resto. Un olor distinto o la picazón puede activar vergüenza, evitar el sexo, generar malentendidos (“¿me contagié?”), o instalar una alerta constante en el cuerpo: anticipar dolor disminuye el deseo.

También aparecen tensiones silenciosas: hay quienes acceden a tener relaciones “para que no se enoje” pese a la incomodidad, y después sienten irritación o enojo consigo mismas. A veces la consulta llega cuando el problema ya es doble: síntomas + ansiedad de desempeño.

Hablarlo con una pareja cuidadosa suele aliviar: no hace falta entrar en detalles íntimos si no querés, pero sí poder decir “necesito pausar porque me arde” o “me preocupa el olor, quiero chequearlo”. En una relación sana, eso debería ser suficiente.

Tratamientos: por qué “probar algo” al azar puede prolongar el problema

Este punto es clave para evitar vueltas en círculo:

La VB se trata con antibióticos específicos (por ejemplo, metronidazol o clindamicina, según indicación profesional).

La candidiasis se trata con antifúngicos (por ejemplo, azoles como clotrimazol o fluconazol, según el caso).

Si hay VB y se usa un antimicótico “por las dudas”, lo más probable es que no mejore. Y si hay candidiasis y se usan productos irritantes o antibióticos sin indicación, puede empeorar.

En consultorio, el diagnóstico suele apoyarse en examen clínico y, cuando hace falta, pruebas como medición de pH, microscopía (por ejemplo, “células guía” en VB) o tests moleculares según disponibilidad. No es para asustar: es para elegir bien el tratamiento y cortar la recurrencia.

Cuándo conviene consultar sin esperar

Hay señales que justifican consulta médica pronta, incluso si ya tuviste episodios antes:

embarazo (la VB se asocia a complicaciones en algunos casos y conviene evaluar);

dolor pélvico, fiebre, malestar general;

lesiones, ampollas, llagas o sangrado fuera de lo habitual;

flujo con mal olor + dolor, o síntomas tras una situación de riesgo de ITS;

síntomas que no mejoran con un tratamiento correcto o que se repiten varias veces al año.

No es dramatizar: es reconocer que no todo flujo o picazón es VB o candidiasis. A veces hay dermatitis por productos, vaginitis por otras causas, ITS o inflamación cervical.

Prevención realista: menos control, más cuidado

No existe una fórmula única —la vagina cambia con la vida—, pero sí hábitos que suelen ayudar sin volverse obsesivos:

Mantener una higiene suave (agua y, si se usa, un limpiador externo sin perfume), evitar duchas vaginales y desodorantes íntimos, y prestar atención a lo que irrita (protectores diarios, jabones fuertes, ropa ajustada) suele ser más efectivo que “hacer de más”.

En sexo, preservativo y lubricación cuando hace falta pueden reducir irritación y algunos desequilibrios, especialmente si hay recurrencias.