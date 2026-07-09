Fractura de pene: cuándo y por qué se puede dar y qué hacer inmediatamente

Qué es y por qué no hay “hueso” que se rompa

La fractura de pene no implica un hueso: se trata, en la gran mayoría de los casos, de un desgarro de la túnica albugínea, la capa resistente que envuelve los cuerpos cavernosos. Durante la erección, esa estructura queda tensa y menos elástica; si el pene se dobla de forma súbita, la presión interna puede superar su resistencia y provocar la lesión.

Lea más: Fractura de uretra: una lesión oculta que puede tener graves consecuencias

Cuándo y por qué se puede dar

Suele ocurrir en situaciones cotidianas en las que hay un movimiento rápido o un apoyo inesperado: durante relaciones sexuales, al cambiar de postura, por un impacto accidental o por una manipulación brusca.

El factor clave no es la “intensidad” del deseo, sino la física del tejido erecto: con más rigidez, menos margen para flexionarse sin daño.

En algunos casos puede asociarse una lesión de la uretra (el conducto por donde sale la orina), lo que vuelve aún más importante la consulta urgente.

Lea más: Higiene íntima del hombre, depilación y cáncer de pene: todo lo que necesitás saber

Señales de alarma: lo que suele describir la gente

Los relatos clínicos son bastante consistentes: un chasquido o “crack”, dolor inmediato, pérdida rápida de la erección y luego hinchazón y hematoma que pueden deformar el aspecto del pene.

Si aparece sangre por el orificio urinario, dificultad para orinar o dolor al intentar hacerlo, puede haber compromiso uretral y la evaluación debe ser inmediata.

No todo golpe es una fractura: un moretón superficial puede doler y marcarse, pero sin chasquido, sin caída brusca de la erección y con menos deformidad. Aun así, si hay duda, se recomienda control médico.

Lea más: ¡Más grosor y menos tabú! Polémico tratamiento de engrosamiento de pene conquista a los hombres

Qué hacer inmediatamente

La recomendación médica es clara: tratarlo como una urgencia. Lo más seguro es detener la actividad, evitar “probar si se pasa” y consultar en guardia/urgencias lo antes posible (idealmente en un centro con urología).

Mientras se traslada, puede colocarse frío local envuelto en tela para aliviar dolor e inflamación, sin presionar ni masajear.

Conviene no automedicarse con anticoagulantes (por ejemplo, aspirina) y no intentar “acomodar” la zona. Si hay signos urinarios (sangrado o bloqueo), no forzar la micción.

Qué suele indicar el equipo médico

La evaluación combina examen clínico y, según el caso, ecografía u otros estudios para ubicar el desgarro y descartar lesión uretral.

En la mayoría de guías y series clínicas, la reparación quirúrgica temprana se asocia con menos complicaciones que la espera: menor riesgo de curvaturas dolorosas, cicatrices problemáticas o disfunción eréctil.

El punto central no es “volver a la normalidad rápido”, sino curar bien el tejido.

El factor psicológico del que casi no se habla: vergüenza y demora

Uno de los motivos más frecuentes de consulta tardía es la vergüenza o el miedo a ser juzgado.

En salud sexual, esa demora puede costar caro. En la guardia, el enfoque profesional es clínico: describir con honestidad qué se sintió y cuándo empezó orienta el diagnóstico.