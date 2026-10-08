Sexualidad LGBT+ en la vejez: el deseo no desaparece, pero sí cambian algunos cuidados

El deseo no depende solo de hormonas. Intervienen el estado de salud, el descanso, el estrés, la autoestima, la calidad de un vínculo y la sensación de seguridad. Por eso, dos personas de la misma edad pueden atravesar momentos sexuales muy distintos sin que una experiencia sea más “normal” que la otra.

En algunas personas, la menopausia puede asociarse con sequedad vaginal, cambios en la elasticidad de los tejidos o molestias durante ciertos encuentros. La terapia hormonal, los lubricantes o humectantes vaginales y una consulta ginecológica pueden ser opciones útiles según cada caso.

En hombres cisgénero y algunas personas trans, las variaciones hormonales, la salud vascular o la diabetes pueden afectar la erección, aunque no necesariamente el deseo ni el orgasmo.

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También influyen medicamentos frecuentes en la vejez, como algunos antidepresivos, antihipertensivos o tratamientos para enfermedades crónicas. Si aparece un cambio persistente que preocupa, no conviene suspender un fármaco por cuenta propia: revisar efectos secundarios con un profesional puede abrir alternativas.

La intimidad no se reduce al rendimiento ni a una práctica específica

Uno de los mitos más persistentes es que una vida sexual satisfactoria exige responder como a los 30 años. La fisiología cambia: puede hacer falta más tiempo para la excitación, variar ritmos o incorporar otras formas de cercanía. Pero esos ajustes no son un fracaso; forman parte de la variabilidad normal del envejecimiento.

La psicología sexual subraya que la comunicación tiene un papel central. Poder decir “esto me resulta cómodo”, “necesito ir más despacio” o “hoy no tengo ganas” ayuda a sostener el consentimiento y a disminuir la ansiedad por el desempeño.

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Para muchas personas LGBT+ mayores, volver a salir, iniciar una relación después de una viudez o explorar una identidad vivida durante años en silencio puede combinar entusiasmo, incertidumbre y temor al rechazo.

El estigma acumulado también afecta la salud sexual

Muchas personas mayores crecieron cuando la homosexualidad era perseguida, patologizada o vivida en secreto. Algunas personas trans enfrentaron, además, exclusión laboral, familiar y sanitaria durante décadas. Esa historia puede dejar huellas: temor a ser juzgadas, dificultad para pedir ayuda o tendencia a ocultar información relevante en una consulta.

El llamado “estrés de minorías” describe el efecto de la discriminación y la expectativa de rechazo sobre la salud mental y física. No define a todas las personas LGBT+, pero ayuda a entender por qué un consultorio respetuoso importa.

Preguntas neutrales sobre parejas, pronombres e historia sexual permiten una atención más precisa que asumir heterosexualidad o ausencia de actividad sexual por la edad.

Las infecciones de transmisión sexual siguen siendo un tema de cuidado

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) no afectan solo a jóvenes. En personas mayores, el uso menos constante de preservativos —a veces por no existir preocupación por embarazos— y la falta de campañas específicas pueden aumentar el riesgo.

La prevención debe adaptarse a las prácticas y anatomías de cada persona, sin presuponer identidades ni comportamientos.

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El preservativo externo o interno, las barreras de látex o nitrilo y los testeos periódicos son herramientas de cuidado. En algunos casos, profesionales especializados pueden evaluar estrategias de prevención del VIH, como la profilaxis preexposición (PrEP).

Las vacunas contra hepatitis B y virus del papiloma humano (VPH) también merecen ser conversadas según edad, antecedentes y normativas locales.

Cuándo conviene consultar

Una baja repentina del deseo, dolor persistente, sangrado, dificultades de erección nuevas o cambios importantes en el ánimo pueden requerir evaluación médica. A veces esos síntomas se relacionan con condiciones tratables, como alteraciones hormonales, enfermedades cardiovasculares, depresión o efectos de medicamentos.

La atención ideal combina escucha, privacidad y respeto por la identidad. Si un profesional minimiza la vida sexual por la edad o responde con prejuicios, buscar una segunda opinión puede ser parte del cuidado.