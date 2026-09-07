Atención: la disfunción eréctil puede ser un predictor de infarto de miocardio o de un ACV

La disfunción eréctil se define como la incapacidad persistente para lograr o mantener una erección suficiente para el desempeño sexual satisfactorio.

Lea más: El papel de la testosterona en la sexualidad masculina: mitos y realidades

Aunque puede ser una condición temporal, su ocurrencia frecuente puede indicar problemas más serios. Los factores de riesgo incluyen la edad, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, así como condiciones médicas crónicas como la diabetes y la hipertensión.

Cómo se relaciona la disfunción eréctil con las enfermedades cardiovasculares

La relación entre DE y enfermedades cardiovasculares se debe principalmente a problemas en el flujo sanguíneo. Las erecciones dependen en gran medida de un adecuado suministro de sangre al pene, algo que puede verse comprometido cuando los vasos sanguíneos están dañados, una condición común en las enfermedades cardiovasculares.

Lea más: ¿La pornografía afecta la sexualidad masculina?: esto dicen los estudios recientes

Los mismos factores que causan el endurecimiento de las arterias coronarias, como el colesterol alto, la hipertensión arterial y el daño por tabaquismo, pueden afectar el suministro de sangre al pene.

Así, la disfunción eréctil puede ser uno de los primeros signos de deterioro en la función vascular.

Varios estudios han demostrado que los hombres con disfunción eréctil tienen un riesgo significativamente mayor de padecer enfermedades cardiovasculares.

Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology reveló que la disfunción eréctil es un predictor fuerte e independiente de eventos cardiovasculares, como infarto de miocardio o accidente cerebrovascular.

La disfunción eréctil como alerta temprana

La detección temprana de disfunción eréctil puede ofrecer una ventana de oportunidad para intervenir antes de que se desarrollen enfermedades cardiovasculares graves.

Lea más: Cómo el estrés y la ansiedad afectan el control eyaculatorio y qué hacer para evitarlo

Esto puede incluir modificaciones en el estilo de vida, como mejora en la dieta, aumento de actividad física y cesación del tabaquismo, además de tratamientos médicos específicos.

Es crucial que los hombres que experimentan síntomas de disfunción eréctil busquen atención médica. Esto no solo ayudará en el manejo de la disfunción en sí, sino que también permitirá evaluar y manejar los riesgos cardiovasculares potenciales, contribuyendo así a una mejor salud general a largo plazo.

La disfunción eréctil puede servir como un indicador preciso de problemas cardiovasculares subyacentes y no debe ser ignorada.

Reconocer y tratar los síntomas de DE puede mejorar la calidad de vida y potencialmente prevenir la progresión a enfermedades cardiovasculares más graves.

Lea más: Quienes beben café por la mañana tienen menor riesgo de morir por enfermedad cardiovascular

Al considerar la disfunción eréctil como un signo precoz potencial de problemas cardíacos, los profesionales de la salud pueden desempeñar un papel crucial en la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante intervenciones oportunas y apropiadas.