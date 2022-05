Brindis en honor a la empresa de cosméticos nacional Wembé

Los jabones Wembé están hechos con ingredientes 90% nacionales, son veganos, no poseen conservantes ni aditivos y no irritan la piel, son libres de gluten y en el proceso de producción no utilizan plástico. Los artículos de la empresa se encuentran clasificados por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) dentro de la categoría cosmética natural.