Día de la Amistad: lugares y actividades para disfrutar

Festejamos la amistad con poemas y relatos: Desde las 17:00 hs de mañana sábado 30 de julio, se celebra el día de la amistad con “lo que quieras contar” poemas, relatos, en las instalaciones de Letra Libre (Avenida España c/ Brasil).

Salir a jugar: Un día entero para hacer nuevos amigos reales y no “virtuales” y celebrar con tus amigos fuera de las pantallas. “Salir a jugar” es un encuentro abierto y gratuito para disfrutar de competencias al aire libre, la naturaleza de los espacios verdes y la alegría del contacto humano. Mañana 30 se realizará el evento en conjunto con otras organizaciones en el Jardín Botánico de 09:00 a 18:00 hs. Info al 0983491651.

Amigos Kilk: El 30 de julio en la Ex Cervecería Sudamericana se presentará en esta fiesta el grupo argentino Cuarteto de Nos, quienes ofrecerán un concierto para todos los fans de esta banda.

Entre Torres: Desde las 17:00 hs de mañana 30 de julio, Entre Torres festeja el día de la amistad con welcome drinks, barra libre, música y una variada carta gastronómica, además de más sorpresas.

After Party Almarreina: Agendá con tus amis la previa del festejo, mañana sábado, ese día el local ofrece 3x2 en tragos, comida y por supuesto, buenísima música con dj invitado.

Sacramento Brewing.co ofrecerá toda la semana conciertos para festejar con los amigos, tocarán en vivo grupos cómo Legión, Nice Guys y también habrá un tributo a Calamaro by Los Salmones.

Día de la amistad de los Ex Alumnos del San José: Desde las 13:00 de mañana sábado, en la casa de ex alumnos del colegio (Marcelino Noutz casi Luis de Granada) se celebrará el “Día de la Amistad”, además del aniversario número 105 de la Asociación de Ex Alumnos del tradicional colegio. Actuarán Dj Faro, El Monchi y Poly Fiction.