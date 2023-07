Celebración del 4 de julio con el “Feel USA”

Los asistentes tuvieron la oportunidad de sumergirse en una experiencia inolvidable que abarcó una amplia gama de actividades culturales. Las actuaciones en vivo fueron un punto destacado del evento.

La Orquesta de Cámara Juvenil y el CCPA Jazz Quintet, agrupaciones musicales del CCPA, deleitaron a los asistentes con su talento y pasión. Además, el musical “Un mundo de cuentos” y la Compañía Artística de la Universidad del Norte cautivaron al público con su arte.

Los bailarines de Hip Hop del Colectivo Emyi y los actores de Stand Up también se unieron a la celebración, brindando momentos de diversión y entretenimiento. La Banda de la Policía Nacional y Rock by Two de Olivia Berensohn y Eduardo Jara pusieron el broche final a una jornada llena de música y alegría.