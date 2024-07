MAC celebra los 40 años de la marca con el rebranding del icónico lipstick Macximal

More is More, MAC celebra los 40 años de la marca con el rebranding del icónico lipstick Macximal, que llega con una nueva imagen y un giro emocionante. Macximal llega para comenzar una nueva era de lipstick, la nueva cara de la marca es Danna Paola quien nos muestra el nuevo tono de la familia, “Whirl”.