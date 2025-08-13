Puma Energy celebra la pasión del fútbol con una promoción imperdible

En un evento que reunió a amantes del deporte rey, directivos de la firma, operadores de estaciones de servicios e invitados especiales, Puma Energy presentó su nueva promoción como partner local de la Conmebol Libertadores y Sudamericana. La propuesta invita a vivir experiencias únicas y llevarse la pelota oficial el torneo por cada carga en estaciones adheridas, reafirmando el compromiso de la marca con la pasión del fútbol sudamericano.