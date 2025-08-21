Los asistentes pudieron degustar una amplia selección de platillos de especialidad preparados por el chef peruano de la embajada, Elías Motta. Entre los distintos platillos típicos se destacaron el ceviche clásico, el pulpo al olivo, el chaufa, el lomo saltado y la causa limeña.
Brindis por los 204 años de independencia del Perú
La Embajada del Perú en Paraguay, en celebración por los 204 años de la independencia nacional del Perú, ofreció una experiencia culinaria exclusiva que tuvo como principales protagonistas a la gastronomía y a los productos peruanos.
Enlace copiado