Brindis por los 204 años de independencia del Perú

La Embajada del Perú en Paraguay, en celebración por los 204 años de la independencia nacional del Perú, ofreció una experiencia culinaria exclusiva que tuvo como principales protagonistas a la gastronomía y a los productos peruanos.

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 01:00
Octavio Ferreira, Miguel Ángel Aranda, Patricia Frutos, María Antonia Ida Masana García, Carlos Arévalos y Juan Pablo Guillermo Artaza.
Los asistentes pudieron degustar una amplia selección de platillos de especialidad preparados por el chef peruano de la embajada, Elías Motta. Entre los distintos platillos típicos se destacaron el ceviche clásico, el pulpo al olivo, el chaufa, el lomo saltado y la causa limeña.

Maris Llorens y Nicolás Latourrette Bo.
Pierre-Christian Soccoja, embajador de Francia; Fabiola Recalde y Esteban Morábito.
Fátima Sosa, Adri Morro y Flopi Medina.
