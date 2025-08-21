Sociales

Matter, la nueva joya arquitectónica del Consorcio JGL Casatua

En una distinguida recepción, realizada en el Hotel Sheraton, el Consorcio JGL Casatua (Jiménez Gaona y Lima & Casatua Real Estate) presentó Matter, una torre de oficinas que redefine los espacios de trabajo en Paraguay.

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 01:00
El edificio Matter tendrá 20 pisos, con oficinas desde 208 m² hasta 524 m² y balcones aterrazados y ventilación natural.
El edificio Matter tendrá 20 pisos, con oficinas desde 208 m² hasta 524 m² y balcones aterrazados y ventilación natural.Pedro Gonzalez

Este proyecto fue ganador del International Property Awards 2025 como mejor Desarrollo de Oficinas de América, y transformará una de las esquinas más emblemáticas de la ciudad de Asunción: la intersección de San Juan XXIII y Dr. Cirilo Cáceres Zorrilla, frente a delSol Shopping.

Santiago Steed, Estefanía Dubarry y Juan F. Gils.
Santiago Steed, Estefanía Dubarry y Juan F. Gils.
Elvira Peralta y Javier Quiñónez.
Elvira Peralta y Javier Quiñónez.
Nayr Lima y Luis Adrián Lima.
Nayr Lima y Luis Adrián Lima.
Ing. Luis Alberto Lima e Ing. Ramón Jiménez Gaona.
Ing. Luis Alberto Lima e Ing. Ramón Jiménez Gaona.

Enlace copiado