Este proyecto fue ganador del International Property Awards 2025 como mejor Desarrollo de Oficinas de América, y transformará una de las esquinas más emblemáticas de la ciudad de Asunción: la intersección de San Juan XXIII y Dr. Cirilo Cáceres Zorrilla, frente a delSol Shopping.
Matter, la nueva joya arquitectónica del Consorcio JGL Casatua
En una distinguida recepción, realizada en el Hotel Sheraton, el Consorcio JGL Casatua (Jiménez Gaona y Lima & Casatua Real Estate) presentó Matter, una torre de oficinas que redefine los espacios de trabajo en Paraguay.
