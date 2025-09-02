Sociales

Oktoberfest 2025 del Club Alemán

En un ambiente de fiesta, el Club Deportivo Alemán (DTA) anunció la celebración anual de su Oktoberfest.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 01:00
Mónica Acuña, Ronald Zarza, Patricia Caselli, Cipriano Saenz y Annette Buhk.
Mónica Acuña, Ronald Zarza, Patricia Caselli, Cipriano Saenz y Annette Buhk. Pedro Gonzalez

La edición 2025, correspondiente al número 57, se realizará el sábado 11 de octubre del corriente, a partir de las 20:00.

Directivos del Club Alemán hicieron el acto de romper el primer barril de cerveza para anunciar su Oktoberfest 2025.
Directivos del Club Alemán hicieron el acto de romper el primer barril de cerveza para anunciar su Oktoberfest 2025.

Esta fiesta, una de las más tradicionales y esperadas del calendario, ofrece una experiencia alemana con una variada selección de comidas típicas, exquisitos postres y por supuesto, el tradicional Chopp Munich, además de bebidas como Jägermeister, agua y Coca-Cola.

Jorg Herrera, Marly Herrera, Jessica Voth, Matthias Mette y Maike Mette.
Jorg Herrera, Marly Herrera, Jessica Voth, Matthias Mette y Maike Mette.

Los platos tradicionales estarán a cargo de Il Mangiare y el chef Bo Angersbach del Toque alemán.

Los postres, con tradición y calidad, estarán hechos por Casa Rica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Drusila Cristaldo, Nelson Cazal y Antonella Planás.
Drusila Cristaldo, Nelson Cazal y Antonella Planás.

Los organizadores anunciaron que la fiesta será amenizada con música alemana a cargo del Vj Heinz Enns y las danzas del grupo de la comunidad germana de Alto Paraná.

Hernán Fernández, Jorge Nill y Alejandro Nill.
Hernán Fernández, Jorge Nill y Alejandro Nill.

La celebración continuará con el grupo Talento de barrio y para cerrar la noche se tendrá el contagioso ritmo de los Djs Peajero, Papo Encina y Majul.

Iris Eder y Marcelo Sabanes.
Iris Eder y Marcelo Sabanes.

Las entradas están en venta desde mañana a través de Ticketea. Los clientes de Sudameris tienen 20% de descuento.

Rafael Arias, Adriana Casati y Luis Cristaldo.
Rafael Arias, Adriana Casati y Luis Cristaldo.
Darío Sann, Adriana Gómez, Janice Gill y Guillermo Ferreira.
Darío Sann, Adriana Gómez, Janice Gill y Guillermo Ferreira.

Enlace copiado