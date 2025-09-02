Oktoberfest 2025 del Club Alemán

La edición 2025, correspondiente al número 57, se realizará el sábado 11 de octubre del corriente, a partir de las 20:00.

Esta fiesta, una de las más tradicionales y esperadas del calendario, ofrece una experiencia alemana con una variada selección de comidas típicas, exquisitos postres y por supuesto, el tradicional Chopp Munich, además de bebidas como Jägermeister, agua y Coca-Cola.

Los platos tradicionales estarán a cargo de Il Mangiare y el chef Bo Angersbach del Toque alemán.

Los postres, con tradición y calidad, estarán hechos por Casa Rica.

Los organizadores anunciaron que la fiesta será amenizada con música alemana a cargo del Vj Heinz Enns y las danzas del grupo de la comunidad germana de Alto Paraná.

La celebración continuará con el grupo Talento de barrio y para cerrar la noche se tendrá el contagioso ritmo de los Djs Peajero, Papo Encina y Majul.

Las entradas están en venta desde mañana a través de Ticketea. Los clientes de Sudameris tienen 20% de descuento.