¡Noche escalofriante! El Conjuro 4: Últimos Ritos celebró su avant premiere

La cuarta entrega de la saga principal de películas sobre la historia de Ed y Lorraine Warren, basada en sus expedientes reales, se mostró por primera vez en Paraguay en Cinemark Asunción. El escalofriante avant premiere, junto con su ambientación y espacios interactivos, aumentó la tensión de los presentes, incluso, desde la alfombra roja. El Conjuro 4: Últimos Ritos, noveno capítulo de la franquicia, sería el broche de oro de una de las series de largometrajes más representativos del terror contemporáneo.