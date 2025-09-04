Sociales

¡Noche escalofriante! El Conjuro 4: Últimos Ritos celebró su avant premiere

La cuarta entrega de la saga principal de películas sobre la historia de Ed y Lorraine Warren, basada en sus expedientes reales, se mostró por primera vez en Paraguay en Cinemark Asunción. El escalofriante avant premiere, junto con su ambientación y espacios interactivos, aumentó la tensión de los presentes, incluso, desde la alfombra roja. El Conjuro 4: Últimos Ritos, noveno capítulo de la franquicia, sería el broche de oro de una de las series de largometrajes más representativos del terror contemporáneo.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 01:00
Alessandra Rojas, Nadine Fadlala y Valeria Herreros.
Alessandra Rojas, Nadine Fadlala y Valeria Herreros.SILVIO ROJAS
La Familia Cineasta interpretó a los personajes de El Conjuro en el avant premiere del filme.
La Familia Cineasta interpretó a los personajes de El Conjuro en el avant premiere del filme.
Alejandra y Andrea Barreto.
Alejandra y Andrea Barreto.
Sol y Paz Velilla.
Sol y Paz Velilla.
Laura Villalba y Diego Dávalos.
Laura Villalba y Diego Dávalos.
Lucia Gómez, Paula y Víctor Ibarrola junto a Javier Vera.
Lucia Gómez, Paula y Víctor Ibarrola junto a Javier Vera.
Adriana Fernández y Hernán Sosa.
Adriana Fernández y Hernán Sosa.
Rodrigo Saucedo, Matías Vaceque, Natascha Martínez, Nicolás Rojas y Vanessa Coz.
Rodrigo Saucedo, Matías Vaceque, Natascha Martínez, Nicolás Rojas y Vanessa Coz.
Florencia Carrón y Eliseo Lauro.
Florencia Carrón y Eliseo Lauro.
Enlace copiado