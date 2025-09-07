Unidos en fe y amor: Yazmin y Francisco celebran en el Castillo Remanso

Yazmin Strubing y Francisco Mereles dieron “sí, quiero” en una emotiva ceremonia ecuménica en la Iglesia de la Congregación Evangélica Alemana de Asunción, acompañados por sus respectivos padres: Norberto Strubing y Gladys Valenzuela, por parte de la novia, y Regis Mereles y Mercedes Villalba, por parte del novio. Luego, la celebración continuó con todo el encanto en el emblemático Castillo Remanso. La organización del evento estuvo a cargo de Adri Saccarello y las fotos fueron realizadas por Julio Zárate.