Sociales

José Daniel Nasta recibió homenaje de la Bienal de Curitiba por su labor cultural

En una emotiva ceremonia en la Casa Texo, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Curitiba entregó un reconocimiento a José Daniel Nasta. La distinción fue entregada al coleccionista y filántropo paraguayo por su trayectoria en diplomacia cultural, su impresionante colección de arte y el compromiso institucional llevado adelante a través de la Fundación Texo, emblema del arte contemporáneo en Paraguay.

Por ABC Color
15 de septiembre de 2025 - 01:00
José Daniel Nasta y Laura López.
Antonio Carlos Machado, Luiz Ernesto Meier Pereira, Mónica Machado Lima y José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de Brasil.
María Beatriz Aular, Pamela Portillo y Natalia Gill.
Javier Corvalán, María Nasta y Martín Nasta.
Fernando Allen y Fredi Casco.
Rocío Pont, Coky Caselli y Ezequiel Am.
Javier Rojas, Noelia Gauto y Alejandro Rolandi.
Christophe Chavagneux, Jennifer Hicks y Miguel Narváez.
