José Daniel Nasta recibió homenaje de la Bienal de Curitiba por su labor cultural

En una emotiva ceremonia en la Casa Texo, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Curitiba entregó un reconocimiento a José Daniel Nasta. La distinción fue entregada al coleccionista y filántropo paraguayo por su trayectoria en diplomacia cultural, su impresionante colección de arte y el compromiso institucional llevado adelante a través de la Fundación Texo, emblema del arte contemporáneo en Paraguay.