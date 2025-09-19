Sociales

Costa Rica celebró en Paraguay 204 años de independencia

Costa Rica, conocida por sus playas, sus volcanes y su biodiversidad, celebró 204 años de independencia, proclamada el 15 de septiembre de 1821. La fecha se conmemoró en Asunción durante un evento organizado por la Embajada de Costa Rica en el Gran Hotel del Paraguay, donde Jeison Granados, el embajador de ese país en Paraguay, recibió a destacados miembros de la comunidad costarricense, autoridades diplomáticas e invitados especiales. Durante la celebración, se resaltó la amistad que entre ambos países, así como la próxima incorporación al mercado local del café costarricense.

Por ABC Color
19 de septiembre de 2025 - 01:00
Jeison Granados, embajador de Costa Rica en Paraguay, junto con Viviana Campos, Maggi Salas y Gabriel Tapia Barboza, consejero de la Embajada de Costa Rica.
Jeison Granados, embajador de Costa Rica en Paraguay, junto con Viviana Campos, Maggi Salas y Gabriel Tapia Barboza, consejero de la Embajada de Costa Rica. Pedro Gonzalez
Marcello Fondi, embajador de Italia, Danielle Dunne, embajadora de Reino Unido y Jack Lightley.
Marcello Fondi, embajador de Italia, Danielle Dunne, embajadora de Reino Unido y Jack Lightley.
Julio Filippini, Carlos Arévalo, Verónica Aguilar, Martín Lorieto y Eduardo Balbi.
Julio Filippini, Carlos Arévalo, Verónica Aguilar, Martín Lorieto y Eduardo Balbi.
Santiago Ruiz Echeverría, embajador de Ecuador y su esposa, Berta Aguirre.
Santiago Ruiz Echeverría, embajador de Ecuador y su esposa, Berta Aguirre.
José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de Brasil, Juan José Benítez Rickmann, Carlos Jorge Biedermann y Julio Castaños, embajador de República Dominicana.
José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de Brasil, Juan José Benítez Rickmann, Carlos Jorge Biedermann y Julio Castaños, embajador de República Dominicana.
Pablo Cuevas, Pablo Sandino, Manuel Francisco Gormaz, embajador de Chile y, Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia.
Pablo Cuevas, Pablo Sandino, Manuel Francisco Gormaz, embajador de Chile y, Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia.
Julio César y Adriana Arriola.
Julio César y Adriana Arriola.
Badreddine Abd El Moumni, embajador de Marruecos, Laura Sánchez y Juan Manuel Nungaray, embajador de México.
Badreddine Abd El Moumni, embajador de Marruecos, Laura Sánchez y Juan Manuel Nungaray, embajador de México.
Édgar Ynsfrán Ugarriza y René Correa.
Édgar Ynsfrán Ugarriza y René Correa.
Enlace copiado