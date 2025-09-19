Costa Rica celebró en Paraguay 204 años de independencia

Costa Rica, conocida por sus playas, sus volcanes y su biodiversidad, celebró 204 años de independencia, proclamada el 15 de septiembre de 1821. La fecha se conmemoró en Asunción durante un evento organizado por la Embajada de Costa Rica en el Gran Hotel del Paraguay, donde Jeison Granados, el embajador de ese país en Paraguay, recibió a destacados miembros de la comunidad costarricense, autoridades diplomáticas e invitados especiales. Durante la celebración, se resaltó la amistad que entre ambos países, así como la próxima incorporación al mercado local del café costarricense.