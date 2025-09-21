Fiesta de debutantes del Cemina
En el salón Concordia del Comando del Ejército se realizó la fiesta de presentación en sociedad de las hijas de socios del Centro Militar Naval y Aeronáutico (Cemina).
Por ABC Color
21 de septiembre de 2025 - 01:00
Ellas son: Arianna Yeruti Martino Ortega, Tamara Belén Talavera Villanueva, Cielo María Isabel Flor Núñez, Sofía Jazmín López Acosta, Sofía Jimena Ruiz Díaz Cruz, Samira Belén Silva Olmedo, Anabella Abigail Martínez Cantero, Miah Anahí Van Nievelt Aponte y Belinda Magali Arce Ortega.
La fiesta fue ofrecida por su presidente, Gral. Brig. R José Jiménez Cabañas, y la comisión directiva.
La decoración y el catering estuvieron a cargo de Delirio Flores.
La musicalización fue del DJ Schulu Mix, la orquesta típica Los Orrego y el Grupo Mandu’ara de la ciudad de Hernandarias.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La mesa de café y postres fue del bar exclusivo y gastronomía de primer nivel.