Fiesta de debutantes del Cemina

En el salón Concordia del Comando del Ejército se realizó la fiesta de presentación en sociedad de las hijas de socios del Centro Militar Naval y Aeronáutico (Cemina).

Por ABC Color
21 de septiembre de 2025 - 01:00
Cielo Flor, Belinda Arce, Anabella Martínez, Arianna Martino, Samira Silva, Sofía López, Tamara Talavera, Miah Van Nievelt y Sofía Ruiz Díaz.
Cielo Flor, Belinda Arce, Anabella Martínez, Arianna Martino, Samira Silva, Sofía López, Tamara Talavera, Miah Van Nievelt y Sofía Ruiz Díaz. Pedro Gonzalez

Ellas son: Arianna Yeruti Martino Ortega, Tamara Belén Talavera Villanueva, Cielo María Isabel Flor Núñez, Sofía Jazmín López Acosta, Sofía Jimena Ruiz Díaz Cruz, Samira Belén Silva Olmedo, Anabella Abigail Martínez Cantero, Miah Anahí Van Nievelt Aponte y Belinda Magali Arce Ortega.

Las nueve debutantes del Centro Militar Naval y Aeronáutico junto a sus respectivos padres durante la gala, que fue ofrecida por la comisión directiva del Cemina.
Las nueve debutantes del Centro Militar Naval y Aeronáutico junto a sus respectivos padres durante la gala, que fue ofrecida por la comisión directiva del Cemina.

La fiesta fue ofrecida por su presidente, Gral. Brig. R José Jiménez Cabañas, y la comisión directiva.

El Gral. Brig. R José Jiménez Cabañas, presidente del Centro Militar Naval y Aeronáutico, y la Comisión Directiva organizaron una noche inolvidable dedicada a las debutantes.
El Gral. Brig. R José Jiménez Cabañas, presidente del Centro Militar Naval y Aeronáutico, y la Comisión Directiva organizaron una noche inolvidable dedicada a las debutantes.

La decoración y el catering estuvieron a cargo de Delirio Flores.

Martín Cáceres, Lourdes de Cáceres, Nora de González y Oscar González.
Martín Cáceres, Lourdes de Cáceres, Nora de González y Oscar González.

La musicalización fue del DJ Schulu Mix, la orquesta típica Los Orrego y el Grupo Mandu’ara de la ciudad de Hernandarias.

Uno de los momentos más esperados fue el vals, protagonizado por las nueve debutantes y sus padres.
Uno de los momentos más esperados fue el vals, protagonizado por las nueve debutantes y sus padres.

La mesa de café y postres fue del bar exclusivo y gastronomía de primer nivel.

Samira Silva, Sofía López y Tamara Talavera.
Samira Silva, Sofía López y Tamara Talavera.
Joaquin Ruiz Diaz, Sofía Ruiz Díaz Cruz, Jessica Cruz y Víctor Ruiz Diaz.
Joaquin Ruiz Diaz, Sofía Ruiz Díaz Cruz, Jessica Cruz y Víctor Ruiz Diaz.
Las protagonistas de esta elegante velada inmortalizando el momento.
Las protagonistas de esta elegante velada inmortalizando el momento.
Marithé Brítez y Alberto Brítez.
Marithé Brítez y Alberto Brítez.
Elisa de Romero, Clara de Espinola, Blanca de Giménez, Gloria de Olmedo, Rita Marecos de Garay y Loudes de Picagua.
Elisa de Romero, Clara de Espinola, Blanca de Giménez, Gloria de Olmedo, Rita Marecos de Garay y Loudes de Picagua.
Hugo Paredes, Félix Romero, Juan Domingo Delgado, Guzmán Francisco Espínola, José Giménez, Roberto Carlos Olmedo, Abundio Garay, Fredy Jara, Miguel Picagua y Edward Gaete.
Hugo Paredes, Félix Romero, Juan Domingo Delgado, Guzmán Francisco Espínola, José Giménez, Roberto Carlos Olmedo, Abundio Garay, Fredy Jara, Miguel Picagua y Edward Gaete.
