La boda de Vanessa Dávalos y Ale Rahal

San Bernardino fue el escenario de una emotiva celebración: la boda de Vanessa Dávalos y Ale Rahal. La pareja unió sus vidas en una ceremonia religiosa y fiesta realizada en el exclusivo local de Es Vedrá. Sus padrinos, Estela Dávalos y Maaty Rahal fueron los padrinos de la unión, que también tuvo a la madre del novio, Mónica Vera, junto a familiares y amigos, como testigos del compromiso de amor. La ambientación del evento destacó por una fusión de elegancia rústica y calidez natural. La organización estuvo a cargo del equipo de Jessica Miralles, y el registro fotográfico fue obra del Estudio Fotográfico Julio Zárate.