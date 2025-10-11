Sociales

Realizaron el segundo desayuno de Líderes ADEC

En el marco de sus 30 años, la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) realizó el segundo desayuno “Líderes Premios ADEC”, diseñado para fomentar el diálogo, compartir aprendizajes y fortalecer vínculos entre quienes impulsan la excelencia empresarial en el país.

Por ABC Color
11 de octubre de 2025 - 01:00
Eduard Rempel, Rubén Jacks y Miguel Fornera, los disertantes del encuentro de ADEC.
Eduard Rempel, Rubén Jacks y Miguel Fornera, los disertantes del encuentro de ADEC.ARCENIO ACUÑA

El encuentro tuvo lugar en El Legado del Bar San Miguel, donde participaron aproximadamente 40 líderes empresariales pertenecientes a compañías galardonadas y aliadas del programa.

Jorge Figueredo, Fabricio D’Amico y Augusto Scavone.
El panel principal estuvo conformado por Rubén Jacks, director del Grupo Protek (Empresa del Año 2008); Miguel Fornera, director general del Grupo Sueñolar (Empresa del Año 2013); y Eduard Rempel, presidente de Inverfin (Empresa del Año 2016).

María Irene Gavilán, Gloria Ayala Person y María José Cosp.
La conversación fue moderada por María José Cosp, vicepresidenta de la Junta Directiva de ADEC.

Paul Grimm, Miriam Raatz y Christian Cieplik.
Juan Luis Ferreira, Norma Prantte y Ricardo Carrizosa.
Cynthia Meaurio, Claudia Rodríguez y Fátima Paredes.
Sara Centurión y Alvaro González.
Santiago García y Raúl Heisecke.
