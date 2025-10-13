Sociales

FITPAR 2025 reunió paises para impulsar el turismo

La 20ª Feria Internacional de Turismo - FITPAR 2025 concluyó con éxito sus tres jornadas en el Centro de Convenciones Mariscal. El encuentro se reafirmó como una plataforma regional de negocios esencial, al congregar a delegaciones de nueve países y operadores turísticos de todo el mundo, con la República de China (Taiwán) como país invitado. De la inauguración, participaron referentes del sector hotelero y empresas lideres del sector turismo, diplomáticos y autoridades nacionales.

Por ABC Color
13 de octubre de 2025 - 01:00
La ministra de Turismo, Angie Duarte junto a la presidenta de la FITPAR Rosanna Fustagno y otras autoridades, durante la apertura oficial del evento.
La ministra de Turismo, Angie Duarte junto a la presidenta de la FITPAR Rosanna Fustagno y otras autoridades, durante la apertura oficial del evento.ARCENIO ACUÑA
Carlos Arévalo, María Antonia Masana, embajadora de Perú en Paraguay y Juan Pablo Artaza.
Carlos Arévalo, María Antonia Masana, embajadora de Perú en Paraguay y Juan Pablo Artaza.
Melva De Gracia-Han junto con José Han, embajador de Taiwán en Paraguay.
Melva De Gracia-Han junto con José Han, embajador de Taiwán en Paraguay.
Katsumi Itagaki, embajador de Japón en Paraguay y Rosa Segovia.
Katsumi Itagaki, embajador de Japón en Paraguay y Rosa Segovia.
Ugur Sener, Alper Kutlu, Yavuz Kül, embajador de Türkiye en Paraguay y Zeynep Umurbek.
Ugur Sener, Alper Kutlu, Yavuz Kül, embajador de Türkiye en Paraguay y Zeynep Umurbek.
Ana Cecilia Helena, representante de la Embajada de Republica Dominicana junto con Juan Manuel Nungaray, embajador de México en Paraguay.
Ana Cecilia Helena, representante de la Embajada de Republica Dominicana junto con Juan Manuel Nungaray, embajador de México en Paraguay.
Javier Parrondo, embajador de España en Paraguay junto con Ana María Salazar.
Javier Parrondo, embajador de España en Paraguay junto con Ana María Salazar.
Taiwán se lució como país invitado en la FITPAR 2025.
Taiwán se lució como país invitado en la FITPAR 2025.
Enlace copiado