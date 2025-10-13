FITPAR 2025 reunió paises para impulsar el turismo

La 20ª Feria Internacional de Turismo - FITPAR 2025 concluyó con éxito sus tres jornadas en el Centro de Convenciones Mariscal. El encuentro se reafirmó como una plataforma regional de negocios esencial, al congregar a delegaciones de nueve países y operadores turísticos de todo el mundo, con la República de China (Taiwán) como país invitado. De la inauguración, participaron referentes del sector hotelero y empresas lideres del sector turismo, diplomáticos y autoridades nacionales.