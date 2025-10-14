Sociales

Volvo revela su SUV 100% eléctrico y la renovada línea de híbridos

Volvo Cars y el Grupo Garden presentaron oficialmente en Paraguay su gama renovada de SUVs eléctricos, un paso clave hacia la movilidad sostenible. La exhibición de los nuevos modelos, realizado en Puerto Liebig, destacó tres modelos avanzados: el híbrido enchufable XC60 (el más vendido de la marca), el XC90 (también híbrido con diseño ecológico) y el EX90, el SUV más sofisticado y 100% eléctrico de la compañía. Estos modelos buscan afianzar el liderazgo premium de Volvo en la región.

Por ABC Color
14 de octubre de 2025 - 01:00
Gerónimo Codas, Karen Alemán, Tere Codas, Didier Arias, Lidia Zavala y Albino Alonso.
Volvo presentó sus nuevos modelos XC60, XC90 y EX90.
Daniel Chávez, Claudio Ayala, Mirella Cambrea y Christian Sand.
Rodrigo Diez Pérez, Natalia Doljak y Christian Ceuppens.
Fati Zuccolillo, Nati de Zavala y Diego Zavala.
Paola Retamozo junto con Ximena Chipana.
Belén Bustos y Cecilia Chaparro.
Lizzie Arias junto con Mariano Ganser.
Ariel Miranda y Marlene Estigarribia.
