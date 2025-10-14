Volvo revela su SUV 100% eléctrico y la renovada línea de híbridos

Volvo Cars y el Grupo Garden presentaron oficialmente en Paraguay su gama renovada de SUVs eléctricos, un paso clave hacia la movilidad sostenible. La exhibición de los nuevos modelos, realizado en Puerto Liebig, destacó tres modelos avanzados: el híbrido enchufable XC60 (el más vendido de la marca), el XC90 (también híbrido con diseño ecológico) y el EX90, el SUV más sofisticado y 100% eléctrico de la compañía. Estos modelos buscan afianzar el liderazgo premium de Volvo en la región.