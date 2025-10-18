Cardinal Romance FM, donde las emociones suenan

Ayer, en el hall del Shopping Mariscal se realizó la presentación oficial de Cardinal Romance 98.5 FM donde las emociones suenan. En la ocasión, el maestro de ceremonias, Javier Panza, presentó a las figuras de la FM: Denisse Hutter, Jorge Puig, Adela Mercado, Teresa Franco, Gaby Mallorquín y Pablo Guerrero quienes se encargarán de la programación preparada con la temática del romance que acercará a la audiencia ávida de este estilo. A su tiempo, la directora de la radio, Sara Moreno, indicó que se abre una etapa pensada en los oyentes y el gerente comercial Milton Stumpfs también se dirigió a los presentes entre los que se encontraban, anunciantes, amigos e invitados especiales, quienes brindaron por el éxito de esta nueva etapa.