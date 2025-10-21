Paraguay y Francia se unieron en “Noche de Arte y Champagne”

La Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa y la Alianza Francesa de Asunción celebraron la segunda edición de su “Noche de Arte y Champagne.” El encuentro reunió a destacadas personalidades para celebrar la cultura franco-paraguaya. El evento presentó obras de reconocidos artistas, pintura en vivo y degustación de champagne, estrechando los vínculos entre ambas naciones en una velada exclusiva.