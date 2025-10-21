Sociales

Paraguay y Francia se unieron en “Noche de Arte y Champagne”

La Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa y la Alianza Francesa de Asunción celebraron la segunda edición de su “Noche de Arte y Champagne.” El encuentro reunió a destacadas personalidades para celebrar la cultura franco-paraguaya. El evento presentó obras de reconocidos artistas, pintura en vivo y degustación de champagne, estrechando los vínculos entre ambas naciones en una velada exclusiva.

Por ABC Color
21 de octubre de 2025 - 01:00
Pierre-Christian Soccoja, embajador de Francia en Paraguay junto con Sara y Jacques Allinquant.
Durante la velada se presentó una exposición de obras de reconocidos artistas visuales.
Benoît Libourel, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa, Graciela Brizuela y Christophe Chavagneux, directivos de la Alianza Francesa.
Melvin Roldán, Eneide Boneu, Enrique Espínola y Mabel Ávila.
Nanina Galuppi, William Paats y Valerie Salvat.
Alejandro Peyrat, Marcos Brítez y Alberto Poletti Adorno.
Emmanuelle Boucardeau junto con Jerome Pin.
Leyla Apud y Fátima Safuan.
