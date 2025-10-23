Embajada de Taiwán fortaleció lazos con arte

La Embajada de la República de China (Taiwán) celebró su Día Nacional (Doble Diez) con una velada cultural en el Banco Central del Paraguay. La Misión Cultural de Buena Voluntad de Taiwán deslumbró al público con música y danza, interpretando la emblemática “Galopera” con instrumentos taiwaneses. El evento fortaleció los lazos de amistad y el intercambio artístico entre ambas naciones.