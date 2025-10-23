Sociales

Embajada de Taiwán fortaleció lazos con arte

La Embajada de la República de China (Taiwán) celebró su Día Nacional (Doble Diez) con una velada cultural en el Banco Central del Paraguay. La Misión Cultural de Buena Voluntad de Taiwán deslumbró al público con música y danza, interpretando la emblemática “Galopera” con instrumentos taiwaneses. El evento fortaleció los lazos de amistad y el intercambio artístico entre ambas naciones.

Por ABC Color
23 de octubre de 2025 - 01:00
Melva De Gracia-Han junto con José Han, embajador de Taiwán en Paraguay.
Melva De Gracia-Han junto con José Han, embajador de Taiwán en Paraguay.SILVIO ROJAS
Kuang Chen, Juan José Benítez, Víctor Verdún y Fernando Chen.
Kuang Chen, Juan José Benítez, Víctor Verdún y Fernando Chen.
Aníbal Zarza, Natalia Figueredo y Ceferino Valdez.
Aníbal Zarza, Natalia Figueredo y Ceferino Valdez.
Emilio Brítez, Patricia Fariña y Andrea Núñez.
Emilio Brítez, Patricia Fariña y Andrea Núñez.
Víctor Chang, Lili Chang y Ivon Lin.
Víctor Chang, Lili Chang y Ivon Lin.
Ana Insfrán y Gustavo Lara.
Ana Insfrán y Gustavo Lara.
Roberto Pan, Jessica Lai, Eileen Wang y Benny Lee.
Roberto Pan, Jessica Lai, Eileen Wang y Benny Lee.
Inés Tsao, Marcelo Chang y Flora Chen.
Inés Tsao, Marcelo Chang y Flora Chen.