Sociales

Brillo y elegancia en la gala del 53º aniversario de Coomecipar

Socios, colaboradores, directivos e invitados especiales se reunieron en una velada inolvidable en Talleyrand Costanera para celebrar los 53 años de trayectoria de Coomecipar. Una noche de emociones, brindis y reconocimientos que reafirmó el espíritu de unión y compromiso institucional.

Por ABC Color
28 de octubre de 2025 - 01:00
ANIVERSARIO DE COMECIPAR. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 25-10-2025
Lilian Villalba, Cristina Rolón, Benigno Perrotta, Nilsa Saguier y Mónica Díaz. SILVIO ROJAS
ANIVERSARIO DE COMECIPAR. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 25-10-2025
Walter Cáceres, María Vera, Felipe Óscar Armele, Ana Beatriz Riquelme, Jesús Amarilla y Ana Campos.
ANIVERSARIO DE COMECIPAR. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 25-10-2025
Richard Gómez, María Teresa Galeano, Ivalena Arévalo y Mario Garay.
ANIVERSARIO DE COMECIPAR. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 25-10-2025
Pablo Morán, Jorge Mongelós, Gloria Acosta y Eladio González.
ANIVERSARIO DE COMECIPAR. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 25-10-2025
Cristian Pintos, Raúl Cubilla, Godelieve de Sisur, Hugo Alfonso y Joaquín Escriba.
ANIVERSARIO DE COMECIPAR. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 25-10-2025
Carolina Aquino, Pablo Amatuna, Ana Maldonado y Susana Quiñónez.
ANIVERSARIO DE COMECIPAR. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 25-10-2025
Graciela Gómez, Teresa Gayoso y Carla Argüello.
ANIVERSARIO DE COMECIPAR. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 25-10-2025
Jazmín Cubilla, Viviana Farina, Tito Cabrera y Silvia González.