Brillo y elegancia en la gala del 53º aniversario de Coomecipar

Socios, colaboradores, directivos e invitados especiales se reunieron en una velada inolvidable en Talleyrand Costanera para celebrar los 53 años de trayectoria de Coomecipar. Una noche de emociones, brindis y reconocimientos que reafirmó el espíritu de unión y compromiso institucional.