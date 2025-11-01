Sociales
01 de noviembre de 2025 - 01:00

Gala de “El Cascanueces” y homenaje a su histórica fundadora

René Insfrán, Tatiana Retivoff, María Gracia Toro Retivoff, Miryam de Stanichevsky, Miguel Stanichevsky y Perla Bonnin.
René Insfrán, Tatiana Retivoff, María Gracia Toro Retivoff, Miryam de Stanichevsky, Miguel Stanichevsky y Perla Bonnin.Gustavo Machado

El Ballet Clásico y Moderno Municipal deslumbró en el Teatro Municipal con una nueva puesta de “El Cascanueces”, que reunió a referentes del arte y la sociedad. La noche incluyó un emotivo homenaje a la familia de Tala Ern de Retivoff, visionaria fundadora la compañía de ballet municipal de Asunción, cuya trayectoria marcó la historia de la danza en Paraguay.

Por ABC Color
Cinthia Fleitas, Viviana Villalba y Elizabeth González.
Victoria Ayala y Lida Martínez.
Eugenia Szwako y Raimundo Vouga.
Biancapaz Cantero y Nicolás Samudio.
Isabella Dragotto y Mariela Diaz.
Micaela y Alma Acuña.
Carmen y Laura Barboza junto a Guadalupe y Giulia Vierci.
Gabriela Albertini, Natalia Odonne, Guavi Ocampos, María José Ocampos y Julia Vargas.
