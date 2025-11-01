Gala de “El Cascanueces” y homenaje a su histórica fundadora

El Ballet Clásico y Moderno Municipal deslumbró en el Teatro Municipal con una nueva puesta de “El Cascanueces”, que reunió a referentes del arte y la sociedad. La noche incluyó un emotivo homenaje a la familia de Tala Ern de Retivoff, visionaria fundadora la compañía de ballet municipal de Asunción, cuya trayectoria marcó la historia de la danza en Paraguay.