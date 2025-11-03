After Rosa contra el cáncer de mama

En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, se realizó un after office en Terraza Divina Tower Apart Hotel, donde el reconocido médico especialista en Ginecologia y Obstetricia Raúl Fanego, brindó una charla de concientización resaltando la importancia del diagnóstico precoz para salvar vidas. El cáncer de mama causa al menos 400 muertes al año en Paraguay. Las invitadas especiales disfrutaron de un ameno encuentro enfocado en la prevención.