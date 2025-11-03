Sociales
03 de noviembre de 2025 - 01:00

After Rosa contra el cáncer de mama

Adriana Amarilla y Raúl Fanego.
Adriana Amarilla y Raúl Fanego.SILVIO ROJAS

En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, se realizó un after office en Terraza Divina Tower Apart Hotel, donde el reconocido médico especialista en Ginecologia y Obstetricia Raúl Fanego, brindó una charla de concientización resaltando la importancia del diagnóstico precoz para salvar vidas. El cáncer de mama causa al menos 400 muertes al año en Paraguay. Las invitadas especiales disfrutaron de un ameno encuentro enfocado en la prevención.

Por ABC Color
Mariela Becker y Silvia Bellenzier.
Rocío Marecos y Alicia Pomata.
Carla Colombino, Betania Charlier y Tamara Galeano.
Fulvia Macedo y Helen Pekholtz.
Alicia Melgarejo y Leticia Villalba.
Yanina Bernardis, Alexandra Oliveira y Josefina Otero
Bettina Ortiz, Belén Guerra y Mariela Núñez.
