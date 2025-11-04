Sociales
04 de noviembre de 2025 - 15:00

Bristol lanza la promo más grande del país: ¡2.000 millones en premios!

Diego Chamorro, Eduardo Giménez, Rodrigo Maldonado e Ignacio Soto.
Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, lanza por fin de año una campaña sorprendente: “La promo más grande del país”. Son 2.000 millones de guaraníes en premios, con sorteos semanales y beneficios exclusivos para todos los clientes.

La presentación se realizó en la casa matriz de Bristol, donde los directivos dieron a conocer los detalles de esta mega campaña.

Jazmín Tanaka, Rebeca Valenzuela y Cecilia Aquino.
Estos son los fabulosos premios que podrán ganar sus clientes: Una increíble camioneta AUDI Q5 0km y una imponente VW AMAROK 0km.

Bristol nuevamente sorprende con la promo más grande del país al regalar ¡2.000 millones de guaraníes en premios!
También sortearán dos motocicletas Buler de modelos fantásticos, la Rally 250 cc y la Super Sport 200 cc, millones de guaraníes en efectivo y vales de compras gratis.

Carla Romañach de Doldán, Diana Vera y José Pereira.
Estos vales consisten en que si las compras son a crédito, pueden salir gratis y se exonerarán todas las cuotas al instante y en el caso de que sea al contado, se devolverá el monto del producto abonado en vales de compras.

Walter Carciotto, Gabriel Ruiz, Gildo Cáceres y Randolph Aguilera.
Jazmín Tanaka, Luis Rojas y Abigail Pando.
Christian González, Tania Britos y Cecilia Aquino.
Marcelo Sosa y Pamela Bordón.
