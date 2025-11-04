Bristol lanza la promo más grande del país: ¡2.000 millones en premios!
Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, lanza por fin de año una campaña sorprendente: “La promo más grande del país”. Son 2.000 millones de guaraníes en premios, con sorteos semanales y beneficios exclusivos para todos los clientes.
Por ABC Color
La presentación se realizó en la casa matriz de Bristol, donde los directivos dieron a conocer los detalles de esta mega campaña.
Estos son los fabulosos premios que podrán ganar sus clientes: Una increíble camioneta AUDI Q5 0km y una imponente VW AMAROK 0km.
También sortearán dos motocicletas Buler de modelos fantásticos, la Rally 250 cc y la Super Sport 200 cc, millones de guaraníes en efectivo y vales de compras gratis.
Estos vales consisten en que si las compras son a crédito, pueden salir gratis y se exonerarán todas las cuotas al instante y en el caso de que sea al contado, se devolverá el monto del producto abonado en vales de compras.