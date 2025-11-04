Embajada de Francia celebró el arte creativo de Javier Saiach

La residencia del Embajada de Francia en Paraguay fue el escenario de una cena exclusiva en homenaje al diseñador Javier Saiach. El encuentro celebró su reciente exposición en el Hotel Ritz de París, “El vuelo inesperado”, inspirada en Sudamérica. En la residencia se exhibió una pieza destacada, simbolizando el puente cultural entre nuestro país y Francia, reconocida mundialmente como la cuna de la alta costura y el epicentro mundial de la moda.