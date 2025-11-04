Sociales
04 de noviembre de 2025 - 01:00

Embajada de Francia celebró el arte creativo de Javier Saiach

Javier Saiach y Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia en Paraguay, junto a uno de sus diseños de "El vuelo inesperado".
Javier Saiach y Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia en Paraguay, junto a uno de sus diseños de "El vuelo inesperado".SILVIO ROJAS

La residencia del Embajada de Francia en Paraguay fue el escenario de una cena exclusiva en homenaje al diseñador Javier Saiach. El encuentro celebró su reciente exposición en el Hotel Ritz de París, “El vuelo inesperado”, inspirada en Sudamérica. En la residencia se exhibió una pieza destacada, simbolizando el puente cultural entre nuestro país y Francia, reconocida mundialmente como la cuna de la alta costura y el epicentro mundial de la moda.

Por ABC Color
Ivo Arraes, Barbara Hammound y Benoît Libourel.
Ivo Arraes, Barbara Hammound y Benoît Libourel.
Daniel Nasta, Laura López, Stella Rojas y Jesús Serrano.
Daniel Nasta, Laura López, Stella Rojas y Jesús Serrano.
Denise Cogo y Vero Vega.
Denise Cogo y Vero Vega.
Sebastian y Laurel Lahaie.
Sebastian y Laurel Lahaie.
Marisa y Eduardo Berton.
Marisa y Eduardo Berton.
Carmen Castillo de Ortiz y Elke Szmuc de Hutz.
Carmen Castillo de Ortiz y Elke Szmuc de Hutz.
La exclusiva cena en homenaje a Javier Saiach se realizó en la residencia de la Embajada de Francia en Paraguay "Villa Guaraní".
La exclusiva cena en homenaje a Javier Saiach se realizó en la residencia de la Embajada de Francia en Paraguay "Villa Guaraní".